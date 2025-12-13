Deportivo-Sanse: Cómo y dónde ver en TV y online la jornada 18 de LaLiga Hypermotion

Mella, durante el partido con el Castellón Germán Barreiros

El Deportivo-Sanse le da al equipo blanquiazul la segunda oportunidad para sumar tres puntos ante su afición después del varapalo sufrido con el Castellón. Antondio Hidalgo y los suyos buscan levantarse para no perder más ventaja con el liderato y recuperar sensaciones en el sprint final de 2025. Por su parte, el filial de la Real Sociedad busca su primer punto fuera de casa después de haber caído en las ocho jornadas anteriores a domicilio.

Cuándo se juega el Deportivo-Sanse

El Deportivo-Sanse de la jornada 18 de Segunda División se disputa en el estadio de Riazor este sábado 14 de diciembre desde las 21.00 horas.

Dónde puedo ver en TV y online el Deportivo-Sanse

El Deportivo-Sanse podrá verse en el canal LaLiga TV Hypermotion (M56 O119, en DAZN, en Orange Fútbol 2 (108) y en LaLiga TV M2.

Dónde seguir el Deportivo-Sanse

Si quieres seguir el partido minuto a minuto, puedes conectar con el directo de DXT Campeón, en el que contaremos el partido al detalle. Además, al finalizar tendrás a tu disposición la crónica y la mejor cobertura con las reacciones de los protagonistas.