Dépor

Quique Teijo ve despejarse el camino hacia su soñado debut con el Dépor

Debido al cúmulo de bajas en el perfil derecho, el lateral fabrilista tiene cerca la oportunidad de estrenarse con el primer equipo, ya sea en Liga ante la Real Sociedad B o en Copa frente al Mallorca

Eder Pereira
Eder Pereira
12/12/2025 19:20
Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo
Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo
Quintana
Quique Teijo encara una semana distinta. El lateral derecho de la cantera del Deportivo está ante una oportunidad que se alejó en algún momento reciente, pero que ahora aparece como una opción plausible: debutar con el primer equipo. Un cúmulo de circunstancias, además de su buen rendimiento, le pueden llevar a estrenarse con el Dépor, en Liga ante la Real Sociedad B o entre semana en Copa frente al Mallorca.

La defensa blanquiazul llega justa de efectivos al partido contra la Real B y la banda derecha es una zona sin apenas alternativas naturales. Lucas Noubi cumplirá sanción tras su expulsión del pasado fin de semana y Ximo Navarro, que ya ve la luz al final de su recuperación, seguirá todavía un plan prudente. Por lo tanto, Miguel Loureiro, que ha actuado como central durante buena parte del inicio liguero, es el único especialista puro en el perfil derecho. Todo eso abre un hueco y coloca a Quique Teijo en la rampa de una semana que puede ser especial.

Noé Carrillo, durante el Fabril-Langreo

Noé Carrillo llama a la puerta del Dépor de nuevo

Más información

Además del lateral, los fabrilistas Noé Carrillo y Samu Fernández también se ejercitaron con el primer equipo en el último entrenamiento previo al partido ante la Real B y Manuel Pablo, técnico del filial, confirmó en rueda de prensa que los tres estarán en Riazor a las órdenes de Antonio Hidalgo para completar la lista de un Dépor falto de piezas.

Un premio para Quique Teijo, que ya fue convocado para la ronda de Copa contra el Sabadell. Además, es la recompensa a un inicio de curso sólido. El betanceiro arrancó la temporada en el Fabril con la dura competencia de Pablo García, precoz lateral derecho al que el club ve como un proyecto de futbolista importante. La teoría apuntaba a que Pablo sería el titular, pero los contratiempos físicos del coruñés y el buen momento de forma de Teijo han cambiado las cosas en la práctica.

Antonio Hidalgo junto a Ximo Navarro durante el partido contra el Almería en el que cayó lesionado el lateral

Hidalgo: "Si fuera por Ximo, jugaría ya ante la Real B"

Más información

En un Dépor sin los sancionados Villares y Noubi ni los lesionados Luismi Cruz, Escudero, Bachmann y Ximo, la cantera vuelve a presentarse como solución de emergencia. Y en ese contexto emerge Quique Teijo, que curiosamente ya sabe lo que es marcar en Riazor. Lo hizo en la ida de la segunda eliminatoria de la Ruta de Campeones Nacionales de la UEFA Youth League. Marcó el 3-0 ante el Maccabi Haifa israelí con un zapatazo cruzado.

El lateral volverá a pisar el estadio blanquiazul y, aunque su debut con el primer equipo no está garantizado, la puerta ya está entreabierta. Y, esta vez, Quique Teijo aparece frente a ella listo para atravesarla.

