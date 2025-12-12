Hidalgo: "Si fuera por Ximo, jugaría ya ante la Real B"

Antonio Hidalgo junto a Ximo Navarro durante el partido contra el Almería en el que cayó lesionado el lateral Quintana

Antonio Hidalgo repasó las claves del duelo ante la Real Sociedad B, en la que el Deportivo tratará de volver a la senda del triunfo tras el batacazo ante el Castellón. El técnico catalán anima a mantener la calma y, como ya hicieron sus futbolistas, pone en valor lo conseguido hasta el momento por el equipo blanquiazul. Habló también de la recuperación de Ximo y elogió su predisposición. "Tenemos que frenarlo":

Estado físico. “La situación es la misma. Daniel fuera, Ximo fuera, Escudero sigue fuera… Luismi entrenó prácticamente con normalidad, todo indica que va en buena evolución, dependiendo del último entreno, veremos si entra ya”

Ximo. “Si fuese por Ximo jugaría mañana. Tenemos que estar frenándolo constantemente. Pero la cicatriz tiene que frenar bine y vamos poco a poco. La evolución es buena y va en el camino correcto”.

Cambio horario. “Siempre digo lo mismo. Esto va de personas, no de instituciones Hablamos de liga, de no sé que… pero eso lo forman personas. Y los perjudicados somos personas. A partir de ahí, con otra información planificaríamos de manera diferente. Creo también que uno de los grandes perjudicados en este caso es la Real, cambiar el viaje y todo… entre todos tenemos que tener una previsión mucho mayor, sabiendo las diferentes circunstancias que podían cambiar calendario… se debía estar preparado. Pero esto funciona así y está montado así. Podemos quejarnos poco”.

Recuperar sensaciones. “Al final, esto va como cada semana. Prepara cada partido al detalle, sabiendo que viene un rival que propone mucho, es un filial, su entrenador no para de decir que están en formación y no competición. La diferencia de puntos no tiene explicación ninguna, no puede ser. Tenemos que estar muy ajustados, sabiendo que tenemos que mejorar, volver al camino en el que estábamos y tomar todo con mucha normalidad”.

Revolución o volver. “Veremos a ver qué decidimos, qué perfiles decidimos sacar bajas. La parte de atrás no tenemos mucho margen. Volverán Lou y Arnau, a partir de ahí le mandamos abrazo enorme a Damián por la situación que ha venido, y la enhorabuena a Samu, nos deja un poco cojos la situación. Pero siempre nos adaptamos a lo que viene, teniendo idea clara y tratando de mejorar cada día”.

Samu ante la Real en previsión. “Descartado no. Tenemos que ver. El seleccionador tiene sus ideas, su trabajo. Van a jugar amistosos, es una noticia enorme para él, pero habría que darle una vuelta. Está sobradamente preparado para ir introduciéndolo”.

Derrota. “Tienes que estar ajustadísimo con este tipo de equipos. El otro día en el primer tiempo fuimos a pares, igualando mucho en situación de inicio. No tuvimos mucho balón, pero ellos tampoco nos hicieron excesivo daño. Tuvieron dos situaciones, nosotros el gol y la de David. Su entrenador dice que no estaban a gusto y cambian con Cipenga, que nos varía un poco, con Mella un poco más a dentro yendo a buscar lo tenemos solucionado. Pero llega el gol, y a partir de ahí decidimos volver a igualar, hay una situación que nosotros no estamos ajustados en esa primera presión y hay una conducción que lleva al córner. Hay situaciones que ver cómo mejorar y ajustar”.

Despiste. “Siempre lo miro por el lado bueno. En la Copa todos están enganchados porque todos piensan que van a participar en algún momento. Hay ese punto de desgaste, hacía mucho que no teníamos tercera eliminatoria. Necesitamos a nuestra gente, que esté con nosotros, ver la dificultad que tiene la categoría. El otro día al final del partido el estadio empujó, hay que agradecerlo, y vemos la dificultad que tiene todo y mejorando”.

Stoichkov. “Lo conozco perfectamente. Nos dan diferentes variantes. El otro día, viendo que por mucha gente que pongamos arriba, íbamos a atacar peor. Al final, lo bueno es que tenemos mucha variedad. A todos nos gusta tener regularidad, enlazar 90 y 90, pero la parte de arriba la hemos ido variando y nos dan diferentes soluciones. La competencia es buena, hay que buscar equilibrio con y sin balón”.

Noé. “Va a ir convocado mañana con nosotros. Tenemos carencia sin Villares ahí. Hay que ir ayudándolo. Pero está trabajando bien, viene de lesión. Es un 8 que puede jugar muy cerca de los delanteros, tiene trabajo y sacrificio. Es un jugador interesante al que tenemos que cuidar”.

Cinco cambios. “Poco ha cambiado. La participación es grande, pero en un grupo… yo siempre abogo por plantillas cortas para que todo se sientan participes. Me gusta tener a todos enchufados, tenerlo vivo, saber que si estás en un grupo es para participar y también lo otro, aceptar el rol que te toca. Pero al final sí, todos quieren jugar los 90 minutos”.

Mercado. “La comunicación con Fernando es diaria y muy fluida. Tengo un grupo de jugadores extraordinarios, tenemos variedad en muchas posiciones y jugadores polivalentes que nos pueden hacer varias posiciones. Pero el Dépor siempre tiene que estar abierto a mejorar. Y hay que conjugar todo. Estamos dándole vueltas, viendo posibilidades y a partir de ahí tocará tomar decisiones con la tranquilidad que también te da el mercado”.

Centro del campo. “Lleváis más tiempo que yo aquí, sabéis cómo funciona. Patiño puede jugar de 6 y 8, tenemos a Villares, Rubén puede jugar en esa posición, vamos a ver Noé ahora… estamos encantados de poder mejorar todo. Hay que ver las posiciones. José Ángel y Gragera más puros, no tenemos quizá lo mismo que Villares, pero queremos darle notoriedad a todos, pero siempre digo, la exigencia es máxima y siempre que se pueda mejorar, lo haremos”.

Calma en el lateral. “Es una evidencia que todas las circunstancias las tenemos en la cabeza. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Teneos que estar atentos al mercado. Se está mirando diferentes situaciones sy luego toca tomar la mejor decisión para el equipo. Ahora vamos a tener pocos jugadores en esa zona y veremos qué decisión