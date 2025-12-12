Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor se pone nostálgico: esta es la nueva colección de prendas retro

El club coruñés pone a la venta una colección de chaquetas, camisetas y pantalones con estética vintage. 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/12/2025 15:36
Colección retro Deportivo
Colección retro Deportivo
RCD
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Deportivo se pone nostálgico y tira de oportunista en estas fiestas navideñas, con muchos aún haciendo la lista de los Reyes Magos, y presenta una colección retro a través de sus redes sociales. Esta cápsula, de inspiración claramente de los ochenta, incluye chaquetas, pantalones y camisetas. Una ropa de paseo que recuerda a chándales que llevó el equipo en el pasado y que ya se puede adquirir en su tienda online.

Las chaquetas, en dos colores (rojo y blanco), al igual que las camisetas y azul marino los pantalones (el corto y el largo) con motivos y un diseño retro, que tan de moda está en la actualidad. Y es que el tener prendas vintage está de moda y el club recoge el guante para crear esta colección en el que el precio de las prendas oscila entre los 45 y los 89 euros. Para ilustrarla el Dépor contó con Marina Artero y Vera (del Dépor Femenino) y Mario Soriano, Eddachouri y Arnau Comas, del primer equipo blanquiazul. 

Locura por las camisetas más vintage del Depor

Más información

La acogida por parte de los aficionados ha sido buena y muchos en  redes sociales han manifestado su deseo de adquirir alguna de las prendas que ha lanzado el Dépor, haciendo un guiño al pasado blanquiazul. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo

Quique Teijo ve despejarse el camino hacia su soñado debut con el Dépor
Eder Pereira
Cara a cara entre Alessandro Verona y Toni Pérez en el Liceo-Sporting de la Liga de Campeones disputado el jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor

Cara y cruz de un empate que deja a medias
María Varela
Germán Parreño y varios defensas del Dépor dificultan el remate a Bonini, jugador del Almería

El Dépor, al que más hay que tirarle para marcar, se enfrenta al polo opuesto, la Real B
Eder Pereira
Manuel Pablo, técnico del Fabril

Manuel Pablo: "Tenemos que competir como contra la Segoviana y tener acierto, que nos está faltando"
Zeltia Regueiro