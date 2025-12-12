Colección retro Deportivo RCD

El Deportivo se pone nostálgico y tira de oportunista en estas fiestas navideñas, con muchos aún haciendo la lista de los Reyes Magos, y presenta una colección retro a través de sus redes sociales. Esta cápsula, de inspiración claramente de los ochenta, incluye chaquetas, pantalones y camisetas. Una ropa de paseo que recuerda a chándales que llevó el equipo en el pasado y que ya se puede adquirir en su tienda online.

Las chaquetas, en dos colores (rojo y blanco), al igual que las camisetas y azul marino los pantalones (el corto y el largo) con motivos y un diseño retro, que tan de moda está en la actualidad. Y es que el tener prendas vintage está de moda y el club recoge el guante para crear esta colección en el que el precio de las prendas oscila entre los 45 y los 89 euros. Para ilustrarla el Dépor contó con Marina Artero y Vera (del Dépor Femenino) y Mario Soriano, Eddachouri y Arnau Comas, del primer equipo blanquiazul.

La acogida por parte de los aficionados ha sido buena y muchos en redes sociales han manifestado su deseo de adquirir alguna de las prendas que ha lanzado el Dépor, haciendo un guiño al pasado blanquiazul.