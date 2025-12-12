El Dépor, al que más hay que tirarle para marcar, se enfrenta al polo opuesto, la Real B

Germán Parreño y varios defensas del Dépor dificultan el remate a Bonini, jugador del Almería Quintana

El Deportivo ha construido esta temporada una pequeña paradoja en relación a su estructura defensiva. No está ni de lejos entre los equipos que menos disparos a puerta conceden y, sin embargo, resulta difícil de batir. Es, junto a la UD Las Palmas, el conjunto de la Liga que tiene que recibir más tiros entre los tres palos para encajar un gol. El promedio indica que los rivales deben realizar 4,4 tiros a puerta para conseguir perforar el arco de Germán Parreño.

Esa dinámica se fracturó en la última jornada en Riazor, cuando el Castellón convirtió tres goles con solo cinco tiros a puerta recibidos (1-3). Fue la excepción que confirma la regla, ya que el Dépor convierte la cantidad de remates rivales en baja probabilidad de gol gracias a trabajo colectivo, posicionamiento y al oficio de un Germán Parreño que ya habló recientemente de esta particularidad.

El guardameta ilicitano declaró hace unas semanas que parte de su buen inicio de temporada se debe a la capacidad del equipo para “ensuciar” los tiros y las ocasiones del rival. “Es algo que me gusta trabajar y estamos trabajando. Se trabaja durante la semana, todo el año. Ser conscientes de que te van a chutar. Tener trabajado eso, saber que el defensor va a tapar un sitio, otro, y yo saber qué estoy tapando o qué no, o se va a cambiar de perfil. Además, tengo delante una defensa espectacular. Mire a donde mire tengo un nivel espectacular. Es normal que lo que llegue sea sucio, es la intención, que disparen cuantas menos veces mejor, y las veces que finalicen sea lo más sucio posible. Es un trabajo que se viene haciendo, se hace muy bien y hay que reforzarlo”.

Esa idea de “ensuciar” los tiros no es una frase hecha. Se traduce en bloqueos, en tiros forzados desde fuera del área, en remates con defensores cerca y en disparos con poco ángulo. En conjunto, todo ello reduce la calidad de las ocasiones rivales. Por eso, aunque el Dépor reciba un volumen relativamente alto de tiros a puerta, la conversión en goles es la más baja de la Liga junto al 4,4 que también posee de promedio la UD Las Palmas.

La excepción contra el Castellón

El pasado domingo en Riazor, el Castellón firmó cinco tiros a puerta y tres goles. Desde la óptica defensiva fue un partido en el que la estadística habitual del Dépor quedó anulada, ya que el conjunto coruñés encajó un gol cada 1,67 tiros recibidos entre los tres palos, muy lejos del ratio de 4,4. El primer tanto llegó desde fuera del área, un disparo potente de Doué que sorprendió a Parreño y a una defensa algo contemplativa: “Se le bloquea, se tapa bien el sitio a donde va, el sitio donde hay posibilidad de ir, pero es un tiro muy potente que te sorprende. Lo haces todo bien, pero el tiro también tiene su cuota de mérito”, comentó Germán Parreño en una entrevista reciente a este diario.

Por otro lado, los dos goles restantes del equipo orellut sí que fueron resultado de remates más claros dentro del área, con dos cabezazos sin oposición de Brignani y Cipenga, respectivamente. El Castellón fue superior y además consiguió combinar remates de mayor calidad y una efectividad inusual por parte de los adversarios del Dépor.

El número de 4,4 tiros a puerta recibidos por gol encajado no sale de la nada. Es el resultado del trabajo colectivo. Además del buen rendimiento del mencionado Germán Parreño, la línea defensiva formada generalmente por Miguel Loureiro, Dani Barcia, Quagliata y compañía no se suele vender y se mantiene en la jugada hasta el final, generalmente entre el rematador y la portería o al menos dificultando el disparo del rival. A esta tarea también contribuyen los centrocampistas más relacionados con este tipo de trabajo oscuro, como José Ángel Jurado o Diego Villares. La consecuencia es que muchos disparos no son limpios.

Sin embargo, la forma en la que la UD Las Palmas llega al mismo promedio es distinta. Es, de lejos, tanto el conjunto menos goleado de la competición, con solo diez tantos encajados, como el equipo que menos remates entre los tres palos permite a sus rivales por partido: 2,6. Esos datos hacen que comparta el promedio de 4,4 con el Dépor, aunque el cuadro herculino haya recibido 17 dianas en lo que va de curso.

Sin ir más lejos, los dos equipos que completan el top 4 en esta estadística son más cercanos a la filosofía del Dépor, ya que Almería y Málaga conceden aproximadamente cinco remates entre los tres palos por partido, pero solo encajan un tanto por cada 4 y 3,8 disparos a puerta, respectivamente.

La Real B, en el otro extremo

La Real Sociedad B, próximo rival del Deportivo, figura en el otro extremo de la tabla con 2,5 tiros a puerta recibidos por cada gol encajado. El filial donostiarra permite a sus rivales 3,9 remates entre los tres palos por partido y ha encajado 26 goles en total en las 17 jornadas disputadas en Segunda. Datos que le llevan a poseer el peor registro en esta estadística.

Por norma general, los filiales son equipos a los que les cuesta mantener el orden durante los 90 minutos y la falta de experiencia también les juega malas pasadas. Algo que, en ocasiones, deja más espacios a los rivales y genera remates más claros para el rival.

Por lo tanto, el Dépor-Real Sociedad B se presenta como un duelo de extremos. El equipo coruñés es el equipo al que más veces hay que tirarle entre los tres palos para marcarle, mientras que el filial donostiarra recibe un gol por cada 2,5 remates a puerta. Esto, sumado a que la Real B todavía no ha conseguido puntuar a domicilio, crea un escenario propicio para que el ataque diferencial del Deportivo marque las diferencias y permita al equipo de Antonio Hidalgo regresar a la senda de la victoria.

Sin embargo, el fútbol en muchas ocasiones no entiende de precedentes ni tendencias, así que a Germán Parreño y a su defensa le toca seguir ensuciando los tiros de los rivales para dejar atrás la excepción del duelo contra el Castellón y continuar siendo el equipo que más obliga a los adversarios a intentarlo una y otra vez.