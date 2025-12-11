Noé Carrillo llama a la puerta del Dépor de nuevo

Noé Carrillo, durante el Fabril-Langreo Quintana

El mediocentro del Fabril Noé Carrillo está de regreso con el primer equipo, tras la fuerte lesión de tobillo que cortó su progresión, justo cuando era un habitual en los entrenamientos del Dépor y parecía tener todas las papeletas para estrenarse a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Tres semanas antes de la primera ronda de la Copa del Rey, frente a la UD Sámano, ante quien el técnico tiró de los fabrilistas Pablo García, Rubén López y Fabi, el joven mediocampista de Teo disputó su último partido. Fue contra el Langreo en Abegondo (2-0) en la sexta jornada de la Segunda RFEF.

Su baja contra el Lealtad, el 19 de octubre, llamó la atención y Manuel Pablo explicó cinco días después, en la previa del duelo con el Oviedo Vetusta, que Noé sufrió “un esguince bastante fuerte”.

“Esperemos que en unas semanas esté bien”, dijo en aquel momento el entrenador del Fabril. Finalmente, estuvo fuera de la competición durante casi dos meses, hasta el pasado domingo, cuando disputó los 20 últimos minutos del empate con el Marino de Luanco (0-0) en casa.

Fuerte y con una gran capacidad para conducir la pelota, se trata de un box to box con una gran capacidad de llegada al área contraria.

Apenas lleva unos minutos, desde su retorno a la actividad, después de dos meses de lesión, pero se ha ejercitado los dos últimos días con el Deportivo y en el momento en el que Hidalgo vuelve a contar con él, significa que lo ve como una aternativa para la medular en próximos encuentros. Quizá no para ahora mismo, pero la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca podría abrirle una puerta hacia el debut con el Dépor.

Hasta su lesión de tobillo, el mediocampista de 18 años fue un fijo en los planes de Manuel Pablo, ya que fue titular en las seis primeras jornadas de la Segunda RFEF y completó los 90 minutos en los duelos con el Salamanca UDS en tierras herculinas (2-1), así como en el enfrentamiento con el Langreo (2-0), el último que disputó antes de frenar durante dos meses.

El joven futbolista de Teo firmó un gol en el 0-4 en casa del Atlético Astorga.

Luismi, Ximo y Bachmann

Luismi Cruz, Ximo Navarro y Daniel Bachmann siguen dando pasos hacia delante en sus respectivos procesos de recuperación con la intención de retornar cuanto antes a la competición. En el caso del extremo de El Puerto de Santamaría, su regreso parece que se producirá en estos últimos partidos de 2025.

El futbolista andaluz completó el entrenamiento del miércoles con el resto de sus compañeros y este jueves alternó tareas con el grupo y otras con el readaptador Nando Rodríguez, según informó el club.

Resulta complicado que Luismi entre en la convocatoria para el enfrentamiento de mañana con la Real Sociedad B. Sí es más probable que llegue a tiempo para gozar de minutos en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca, que tendrá lugar en Riazor el próximo martes.

El objetivo de Ximo, que no juega desde el pasado 4 de octubre por una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, es recuperarse a tiempo para los primeros partidos del mes de enero, tras el parón navideño.