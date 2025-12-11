Los nueves discontinuos de Hidalgo en el Deportivo

Mulattieri y Eddahchouri, con el Castellón celebrando de fondo QUINTANA

La temporada del Deportivo es una paradoja en sí misma. El equipo blanquiazul marcha segundo, en puestos de ascenso directo, después de una racha de cinco victorias consecutivas a la que muchos de los propios aficionados no encontraban explicación y, sin embargo, veían venir un palo duro como el sufrido ante el Castellón. Sucede lo mismo también con diferentes individualidades, como el ascenso de Mella de relegado a imprescindible, o la continua búsqueda de un nueve por parte de Antonio Hidalgo a pesar de tener en sus filas a uno de los máximos goleadores de la competición.

Porque si algo ha demostrado el técnico catalán desde su llegada al Deportivo es que no se casa con nadie. A veces por una cuestión de números (o falta de ellos), a veces por una cuestión de creer que debe invertir en alguna solución a largo plazo a costa de sacrificar lo inmediato. Probablemente, así se explique que en el cuadro deportivista, el tercer equipo con más goles en la categoría de plata, ninguno de sus tres delanteros alcanza siquiera el 50% de los minutos en lo que va de competición.

Dependencia del vértigo: el Dépor es, de lejos, el equipo de Segunda que más goles anota en transición Más información

Hasta el momento han transcurrido 17 jornadas, unos 1.530 minutos. Y el delantero que más tiempo de juego acumula es Eddahchouri, que ante el Castellón, suplente y saliendo en el segundo tiempo, paró el crono en 734. Es decir, un 47,7%. El atacante neerlandés fue el primer elegido por Hidalgo para ser la referencia ofensiva, principalmente también porque la competencia era escasa antes del cierre de mercado y la llegada de refuerzos. Su impacto fue notable de primeras, con gol y asistencia en la primera jornada, pero sus prestaciones se fueron diluyendo con el paso de las jornadas y perdió el sitio en favor de Mulattieri, respondiendo con goles igualmente desde el banquillo en lo que parecía iba a ser una combinación muy productiva para el conjunto deportivista. Ocho tantos y tres asistencias son sus credenciales.

El tiempo del italiano es todavía menor. En parte porque el artillero de La Spezia ha vivido en sus carnes esa mentira piadosa que muchas veces se cuenta en el fútbol moderno. La que dice que los delanteros tienen que hacer muchas cosas bien para el equipo y que no hay que fijarse tanto en los goles. Mula cumplió con lo primero y falló en lo segundo, lo que lo devolvió al banquillo. 618 minutos, pasando raspado por encima del 40% después de haber marcado un único gol, el día de su debut en Leganés. Solo ha sido titular en dos de las últimas seis jornadas.

Y el último en sumarse a la lista ha sido Stoichkov. Quizá más por demérito de los dos anteriores que por planificación inicial, en la que el andaluz llegaba para complementar diferentes posiciones en parcela ofensiva, pero no para ejercer como referencia en punta de forma habitual. Hidalgo fue introduciéndolo en el equipo poco a poco, siempre desde la segunda línea del ataque, unos días por detrás del nuevo, otros acostado a una de las bandas. Hasta que finalmente le dio la alternativa como hombre más adelantado. Sus primeras actuaciones han mostrado que puede ofrecer más de lo que da Eddahchouri fuera del área, manteniendo un veneno cuando se acerca a ella del que Mulattieri no ha hecho gala en sus primeros meses en A Coruña. Su reloj está parado en 564 minutos, un 36,6% del total.

Contraste con ‘los bajitos’

Este vaivén entre los arietes contrasta de forma importante con lo que sucede un peldaño más atrás. Ya desde verano se esperaba que el motor ofensivo del Dépor fuese su línea de mediapuntas, en la que Luismi Cruz se sumaba a los tres ‘bajitos’ Yeremay, Mario Soriano y David Mella. Canario y madrileño han sido hasta el momento intocables para Antonio Hidalgo, siendo dos de los tres jugadores de campo que han salido de inicio en todos los encuentros y pasando ambos de los 1.400 minutos, ocupando el tercer y cuarto puesto en participación solo por detrás de Miguel Loureiro y el portero Germán Parreño. Esa confianza también se está traduciendo en producción, ya que el 10 ha puesto sobre la mesa siete goles y cinco asistencias, por los tres tantos y cuatro pases de gol firmados por el 21.

Los poderes de los 'cuatro fantásticos': el 71,4% de los goles del Dépor cuentan con su participación directa Más información

Lejos de esas cifras de uso están los dos zurdos, que además de competir por el mismo puesto y rara vez haber jugado juntos, han afrontado diferentes situaciones que le han hecho perderse partidos. El viaje al Mundial Sub-20 en el caso de Mella, la lesión muscular reciente de un Luismi que está a punto de reaparecer. Y pese a todo, ambos están por encima de cualquiera de los tres nueves del equipo, superando el 50% de minutos con 860 y 899 respectivamente.