José Ángel reivindica la primera vuelta del Dépor: "Si no convencemos nosotros, imagina el resto de equipos"

Como debe hacer todo buen capitán, José Ángel Jurado salió este jueves a dar la cara cuando llega algún bache para reivindicar el trabajo de su equipo. El centrocampista cree que la derrota ante el Castellón no emborrona lo que hasta el momento está siendo una gran temporada del Deportivo.

Romper la racha. “Con tranquilidad y cabeza. Sabemos que no hicimos un buen partido, que el Castellón nos superó en la mayoría de fases y por eso se llevaron los tres puntos. A partir de ahí, corregir errores, que tuvimos más que otros días, analizarlos y cambiarlos para que este fin de semana volvamos a nuestra mejor versión”.

Análisis. “Lo tenemos claro. Una vez visto de nuevo, analizado, te das cuenta desde fuera de las cosas que no hicimos bien. Pero con tranquilidad. Lo estamos trabajando para volver a relucir nuestras virtudes y sacar los tres puntos”.

Nivel individual. “Me siento bien. Ya lo he dicho muchas veces. Todo lo que es el tema de la lesión y demás quedó atrás. Llevaba muchísimo tiempo cogiendo minutos de entrenamiento, tuve la oportunidad para empezar a jugar y me encuentro bien en el campo. Cada partido me encuentro mejor, porque al final la mejor forma física se gana con partidos. Cada vez estoy mejor, intentando ayudar siempre que se me dé la oportunidad”.

Confianza. “Para mí es un plus todo. Llegado el memento, uno llega a un punto de experiencia que no necesita la confianza de nadie, solo uno mismo. Sabía que tenía que volver a mi mejor versión, a base de acumular entrenamientos y cargas se iba a ir viendo. Me encuentro cómodo dentro del campo y cada vez que el entrenador y el staff me necesite”.

Juego. “Si no convencemos nosotros, imagina los equipos restantes. Entiendo la opinión de todo el mundo y la respeto. Intentamos mejorar cada semana. Incluso en la racha buena de siete partidos con los de Copa, analizábamos y mejorábamos. Pues ahora también. Estamos contentos con el camino que estamos haciendo, darle valor a lo que el equipo está consiguiendo y ha conseguido, no es fácil estar en estos puestos. Hay ejemplos de equipos que ni se acercan a estos puestos. Darle valor que debe y ojalá poder cerrar el año con buenos partidos en casa y el pase en Copa”.

Real B. “Un equipo bueno, que tiene gente joven, que sabemos la calidad que tienen siempre en estos filiales. Jugadores más que preparados para dar el salto al primer equipo. Buen trato de balón, ideas claras y a partir de ahí intentaremos contrarrestar todo eso y hacerle daño con nuestras virtudes, que son muchas”.

Mal visitante. “Esperemos que tengan una más a partir del fin de semana que viene”.

Mallorca. “Contento. Cualquier rival que viniera de Primera iba a ser bueno para nosotros, para volver a vivir una tarde de Copa con nuestra gente, en nuestro estadio, con un rival de máximo nivel. Primero Liga y luego centrarnos en la Copa con mucha ilusión. Siempre digo que la Copa es bonita, atractiva, tuve la suerte de jugar unas semifinales hace unos años y el camino fue precioso”.