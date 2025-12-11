El Pleno municipal de A Coruña aprueba una Comisión especial para el seguimiento del proyecto del Mundial 2030
El gobierno local votó a favor de la moción del Partido Popular
El pleno municipal de A Coruña ha votado este jueves a favor de la creación de una Comisión especial informativa para el proyecto del Mundial 2030. El propio gobierno de Inés Rey ha aceptado positivamente la moción propuesta por el Partido Popular, que por medio de Miguel Lorenzo ha criticado con dureza la falta de transparencia desde el Concello. “En A Coruña hay mucha preocupación por el tema del Mundial. No se sabe nada de las obras y a día de hoy la alcaldesa sigue sin ofrecer explicaciones. Hace un año que se anunció A Coruña como sede, ha habido muchas promesas y se habló de una reforma de Riazor con un coste superior a 100 millones de euros. Incluso anunció que ya tenía financiador privado. El año pasado incluimos en el presupuesto una partida de 3 millones para licitar el proyecto, que se dijo que tenía que estar licitado entre junio y mayo. Estamos en diciembre. Ha pasado un año sin que hayan sido capaces de cumplir cualquier anuncio”.
A estas críticas también se unió el edil del Bloque Nacionalista Galego, David Soto, que aprovechó para señalar incluso la tibieza de los populares. “Parece que o PP quere enfocar esta comisión como unha oportunidade para coñecer os pormenores do proxecto e por iso traslada na súa moción as preguntas de cando se vai licitar, quen será o investidor privado, canto vai poñer cada administración… pero estas preguntas non van á cerna da cuestión. Quedan curtas. Nós seguiremos fiscalizando como ata o de agora. Seguiremos esixindo transparencia, pero á que realmente lle importa á veciñanza. Non se se licita o contrato. O que realmente a veciñanza quere é coñecer as expectativas de retorno para a cidade, como se vai promocionar económicamente a cidade e o deporte na Coruña, se se van mellorar infraestruturas públicas. E tamén as obrigas de explotación do estadio, se van ser necesarias reformas orzamentarias para afrontar o proyecto ou como se vai xestionar o espazo público”.
Por parte del gobierno local intervino José Manuel Lage Tuñas, que no puso objecciones a la moción. “Vamos a votar favorablemente a la propuesta. Nos parece interesante que puedan participar los dos grupos. No ha lugar a constituir una comisión informativa, pero sí una especial de seguimiento del tema. Es un escenario en el que el gobierno municipal no tiene problema porque la voluntad es de entendimiento y acuerdo”.