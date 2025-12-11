El Deportivo aprueba sus cuentas y asume un cierre de ejercicio con pérdidas de siete millones de euros

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas RCD

El Deportivo celebró este jueves en el estadio de Riazor su junta general ordinaria de accionistas, una sesión que tuvo lugar de forma telemática y con representación del 99,72 % del capital social, del que Abanca es propietario prácticamente al cien por cien.

Durante la reunión se aprobaron todos los puntos del orden del día publicados en la página web corporativa del club el pasado 11 de noviembre de 2025. Entre ellos, figuraban la validación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, la gestión del consejo de administración y la propuesta de aplicación de resultados.

El balance económico presentado desvela que el Deportivo logró la campaña anterior un aumento del 102% en sus ingresos con respecto a la última temporada en Primera RFEF y los elevó hasta algo más de 21 millones de euros. Solo en derechos de televisión el ascenso supuso pasar de 244.364 euros a cerca de seis millones de euros. También el deportivismo de a pie ha contribuido a la caja del club con cinco millones ingresados en abonos.

Pero a pesar del incremento, el Deportivo cierra el ejercicio con pérdidas de 6,99 millones de euros, cifra que se agregan a los 4,62 millones del año anterior. El presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, afirmó que este balance se debe a la realización de un proyecto sostenido y a acuerdos estratégicos a largo plazo que están caracterizando las decisiones del club.

Las cuentas explican que el club está asumiendo un coste importante para mantener a sus jóvenes talentos, rechazando ofertas de peso por varios jugadores formados en casa. A esto se suma la fuerte inversión en la transformación de la ciudad deportiva bautizada por el club como Dépor Training Center de Abegondo. A 30 de junio de 2025, el balance recoge 13 millones de euros en nuevas construcciones dentro del inmovilizado material. “El club se encuentra en un proceso de reforma de toda la ciudad deportiva de Abegondo para la mejora en sus instalaciones, tanto en el ámbito deportivo como profesional”, explican en la memoria de las cuentas anuales.

Juan Carlos Escotet: "Con la puesta en marcha del Dépor Training Center damos raíces al futuro" Más información

La memoria económica detalla además que esta inversión forma parte de una reforma integral de las instalaciones, tanto deportivas como profesionales. Algunas mejoras ya están en uso, como el nuevo gimnasio de la cantera y la renovación del edificio multiusos, mientras siguen avanzando los trabajos para completar la ciudad deportiva.