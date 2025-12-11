Mi cuenta

Damián Canedo pasará por el quirófano tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha

El fabrilista se retiró el pasado miércoles del entrenamiento y tiene afectado el ligamento cruzado

Jorge Lema
Jorge Lema
11/12/2025 14:00
Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano
Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano
FERNANDO FERNÁNDEZ
Se confirmaron los peores presagios con la lesión de Damián Canedo. Las pruebas médicas han revelado que el central sufre una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano, lo que prácticamente le obliga a despedirse de la temporada.

El joven santiagués tuvo que retirarse del entrenamiento con el Fabril el pasado miércoles después de un mal gesto en la recta final de la sesión. Los gritos y gestos de dolor no hacían ser muy optimistas, más cuando el jugador tuvo que ser retirado en brazos de los terrenos de juego lamentando su mala fortuna.

Damián Canedo en el Sabadell-Deportivo de Copa

Se acumulan los problemas en la defensa del Dépor: posible lesión grave de Damián Canedo

Desde el club han querido mostrar su apoyo al defensa. "En estos momentos difíciles, el RC Deportivo quiere enviarle a Damián Canedo mucho ánimo y mucha fuerza para superar esta pausa en su carrera deportiva; a la vez que desearle una rápida y pronta recuperación, que seguro que será totalmente satisfactoria con el esfuerzo que lo caracteriza".

En el peor momento

Desde luego, nunca es un buen momento para una lesión de estas características, pero en el caso de Damián se multiplica el infortunio justo cuando llega de hacer su debut con el primer equipo del Deportivo y se le iba a abrir a puerta a más oportunidades con la Copa y la convocatoria internacional de Samu en el horizonte.

