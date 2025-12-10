Ximo Navarro, junto a Eddahchouri, el pasado 4 de octubre ante el Almería, en su último partido antes de lesionarse Quintana

"Esta lesión es un golpe fuerte para mí en este momento, pero confío en poder volver igual de bien que siempre", compartía Ximo Navarro el pasado 9 de octubre en sus redes sociales después de que se confirmase su lesión. Una dolencia en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. El Dépor no especificaba el tiempo de baja pero Antonio Hidalgo reconocía que el jugador iba a estar apartado varios meses. No obstante, el lateral diestro, lejos de venirse abajo ante una nueva lesión muscular, se puso manos a la obra para poder regresar cuanto antes.

Y después de que la última semana de noviembre comenzase ya a tocar balón todo apunta, salvo que se produzca un contratiempo, estará listo para regresar en enero. Un retorno para poner fin a un calvario en el curso 2024-25, en el que había terminado lesionado, confirmando su mala fortuna. A finales de marzo, durante una acción de juego del partido contra el Cartagena, sufrió dos fracturas apófisis transversas lumbares. Tras solventar esa dolencia una lesión muscular lo mermó durante la pretemporada, que incluso le impidió estar en la minigira inglesa.

Regresó 146 días después en partido oficial, entrando en el minuto 76 del partido ante el Granada, por Arnau Comas. Y desde entonces siempre había dejado una huella positiva en el equipo. Hasta que le sobrevino esta última lesión, que lo mantiene desde principios de octubre en el dique seco.

Su próxima vuelta presumiblemente en el primer mes del año puede variar los planes iniciales en la ventana de mercado invernal, en la que el Deportivo no descartaba fichar a un lateral diestro. Una posibilidad que reconocía el propio técnico en una reciente comparecencia de prensa. "Vamos a ver sus plazos, pero está intentando volver lo antes posible. Aún le queda unas semanas por delante y veremos las situaciones. En ese puesto estamos en una situación que tenemos que seguir mirando posibilidades para incorporar una pieza a la parte de atrás. Veremos qué opciones hay".

Una posición diferente a la que mostró en octubre cuando se conoció el parte médico del lateral diestro, pues entonces apelaba a mirar hacia Abegondo. Hay que centrarse en los que estamos aquí (en referencia a Mella, Noubi o incluso Loureiro). Tenemos a la cantera, que para eso trabajamos en ella”, incidía entonces. Pero la realidad con la que se encontró el Dépor fue la que sombra dejada por Ximo en el Dépor era muy alargada. Y el equipo blanquiazul constató algo que ya sospechaba y es que la vida sin el defensa granadino era mucho más complicada.

Un Dépor invicto con el lateral en el equipo

Y es que hasta su lesión, con Ximo en el equipo, bien como titular como siendo suplente, el Deportivo no había conocido la derrota: cuatro victorias e idéntico número de empates. El defensa aportaba mucho al equipo, tal y como reconocía el propio Hidalgo en sala de prensa. "En esa posición, desde que empezamos a poner a Ximo nos encontramos más cómodos, muy equilibrados y mi misión es encontrar ese punto de equilibrio que dé solidez". Desde su baja el Deportivo ha buscado soluciones en ese carril diestro, motivado por la polivalencia de varios de los jugadores de su retaguardia. Jugadores como Noubi o Loureiro, que pueden ejercer tanto de centrales como en la banda derecha, como optando por reconvertir a futbolistas como Mella a carrileros de mayor recorrido, aunque sacrificando en ese caso su potencial ofensivo.

Llueve sobre mojado para el Dépor en lo que concierne a la importancia de Ximo. Ya en el curso 2024-25, la del retorno del Deportivo a Segunda, su presencia sobre el campo se notaba en cada contienda. Fue un pilar tanto en los dibujos de Imanol Idiakez como en los de Óscar Gilsanz y logró un balance de +5 en goles con él en el campo, solo por detrás de Yeremay Hernández (+14), Helton (+10), Villares (+10), Mella (+6) y Barcia (+6). Su regularidad y versatilidad fueron claves en un equipo que necesitaba estabilidad en defensa para consolidar su rendimiento en el regreso a Segunda.

A la espera de que Ximo pueda volver a estar a disposición de Antonio Hidalgo para el primer mes de 2026 se plantea para el Dépor el interrogante sobre qué hará en la próxima ventana de fichajes de invierno. Por una parte está el camino de optar por reforzar la defensa con un nuevo lateral derecho que pueda apuntalar una demarcación escasa de efectivos. La otra alternativa pasa por apostarlo todo a la plena recuperación de Ximo y, en caso de necesidad, el mirar hacia la cantera herculina en caso de que haya que tirar de refuerzos.