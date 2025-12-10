Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Se acumulan los problemas en la defensa del Dépor: posible lesión grave de Damián Canedo

El central, que debutó ante el Sabadell y es habitual en los entrenamientos del primer equipo, se retiró sin poder apoyar la pierna

Jorge Lema
Jorge Lema
10/12/2025 14:22
Damián Canedo en el Sabadell-Deportivo de Copa
Damián Canedo en el Sabadell-Deportivo de Copa
FERNANDO FERNÁNDEZ
El Deportivo no para de acumular malas noticias en defensa en esta primera mitad de temporada. La línea de retaguardia ha sido la más castigada por las lesiones, una plaga que afecta a primeros espadas como Ximo Navarro y Escudero, pero que ahora amenaza también a uno de los proyectos del Fabril como Damián Canedo.

El central santiagués se enfrenta a una posible lesión grave después de dar el gran susto del miércoles en Abegondo. En el tramo final del entrenamiento con el Fabril, Damián se fue al suelo gritando y con visibles gestos de dolor, ante la preocupación de varios de sus compañeros, que se llevaron las manos a la cabeza en el propio césped.

Bil Nsongo en el Sabadell-Deportivo de Copa

Samu, Bil, Fabi... Abegondo responde a la llamada de la Copa

Más información

Desde el club mantienen la prudencia y esperarán a ofrecer un diagnóstico una vez se someta a pruebas médicas, pero las sensaciones no son halagüeñas desde que el central tuvo que ser retirado en brazos y visiblemente afectado a los vestuarios al no ser capaz de apoyar la pierna.

Debut y continuidad

Este contratiempo le llega a Damián Canedo días después de hacer su debut con el primer equipo del Deportivo. El fabrilista, que cumplirá 23 años en marzo, jugó los últimos minutos de la eliminatoria de Copa ante el Sabadell. Ese momento parecía inevitable después de que fuera uno de los fabrilistas habituales en los entrenamientos del primer equipo ya desde verano. Hidalgo confió en sus cualidades desde el primer momento y fue un fijo durante la preparación, además de participar con frecuencia en los entrenamientos del primer equipo.

No es difícil predecir que frente al Mallorca iba a tener una nueva oportunidad, más teniendo en cuenta que Samu Fernández, el otro defensa del Fabril y próxima perla de la cantera, ha sido citado con la sub-19 para viajar a Japón la próxima semana y no estará disponible para el choque copero, ni tampoco para la visita al Andorra que cierra 2025.

Noubi vio la tarjeta roja ante el Castellón el pasado domingo

Las bajas de Noubi y Villares obligan a una reconstrucción

Más información

Con todo esto, aparece también en el horizonte la amenaza latente para esa visita precisamente al Andorra. Miguel Loureiro, Arnau Comas y Dani Barcia están apercibidos de sanción, por lo que una amarilla este sábado ante la Real Sociedad B para alguno de esos tres limitaría todavía más las opciones de Hidalgo en la cobertura.

