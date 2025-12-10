Mario Soriano: "Tarde o temprano iba a llegar la derrota, hay que asumirlo con tranquilidad"

Mario Soriano, en el Deportivo-Cultural de Riazor PATRICIA G. FRAGA

La derrota del pasado fin de semana frente al Castellón provocó el fin de una racha victoriosa de siete partidos, entre los cinco de Segunda División y los de Copa contra el Sámano y el Sabadell, la pérdida del liderato para el Deportivo y que la escuadra blanquiazul dejara de ser el único equipo de la competición invicto en su campo. “Hay que ser realistas”, subraya Mario Soriano, consciente de que “tarde o temprano iba a llegar” ese tropiezo del cuadro coruñés, que, sin embargo, no merma la confianza del Joker, quien, este miércoles, en rueda de prensa, también ha incidido en la necesidad de volver a la senda del triunfo el próximo sábado, frente a la Real Sociedad B (21.00 horas), para convertir Riazor en la principal arma del conjunto de Antonio Hidalgo en su objetivo de pelear por el ascenso a Primera División.

Fallos en la derrota con el Castellón: “Fue un partido difícil, duro, ante un rival que, hay que ser realistas, fue el otro día mejor. El equipo hasta el gol no estuvo mal, teníamos el plan claro y salió defensivamente y luego ofensivamente nos faltó un poco más de calma, de balón, de salir más limpio en esa salida de balón. Y el Castellón es un equipo que te mete muchos jugadores arriba, que juegan bien, que se mueven mucho, arriesgan y lo hicieron bien, nos metieron ese gol desde fuera del área que es un golazo y el segundo, luego el balón parado que sale del banquillo el jugador y con el cambio de marcas y todo, nos equivocamos en ese balón parado y nos metieron gol. Luego, el equipo quiso ir hacia delante y no pudimos remontar. Hay que ser realistas, darle la enhorabuena al Castellón porque es un equipo muy bueno, que va a estar arriba. Y dicho esto, creo que el equipo y todos hemos ganado cinco victorias seguidas, que en esta categoría es muy difícil, y hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, hay que valorar también dónde estamos ahora, que seguimos arriba. Ya el partido del Castellón ha pasado, a pensar ahora en la Real Sociedad B, que tenemos tres días para preparar el partido y a pensar en la Real”.

La primera parte fue igualada: “Por ocasiones, al final el Castellón tuvo claras un tiro que rechaza Quagliata, y al final no hay ocasiones más claras para ningún equipo. Nosotros tenemos el gol. Es verdad que ellos tuvieron más el control en la primera parte, pero tampoco nos hicieron mucho daño. El segundo tiempo, después de que nos empataran, el partido se volvió más loco, con más espacios, y ellos metieron mucha gente arriba, se nos complicó y nos cerraron más”.

Dependencia del vértigo: el Dépor es, de lejos, el equipo de Segunda que más goles anota en transición Más información

Rol como doble pivote en el tramo final del duelo. Posibilidad de repetir el sábado: “No hemos hablado nada, no sé lo que hará o tiene pensado el míster para este fin de semana, pero ponga lo que ponga, el equipo va a salir a conseguir los tres puntos en casa y a ganar otra vez”.

Problemas para gobernar los partidos: “Es verdad que cuando nos presionan más arriba, nos cuesta más. Es algo que estamos trabajando durante toda la semana, pero creo que los cinco partidos que ganamos, el equipo estuvo bien, tuvo muchísimos momentos de control, de tener la posesión, ocasiones, y este finde al final, como digo, hay que ser realistas, no vamos a ganar todos los partidos de esta categoría, que es muy difícil y cualquier equipo te puede ganar, y tarde o temprano iba a llegar. Hay que asumirlo con tranquilidad, seguir, trabajar y este fin de semana corregir los detalles que nos hemos equivocado el fin de semana pasado y seguir adelante”.

Fluctuación de la euforia al nerviosismo por una derrota: “Todos en A Coruña sabemos cómo se vive todo. Cuando van mal las cosas, no somos tan malos, y cuando van bien, no somos tan buenos. Hay que tener los pies en el suelo, saber en qué categoría estamos, porque en Segunda puedes ganar y perder con cualquier equipo de la tabla, y hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y dar el trabajo que hemos conseguido hasta ahora”.

Copa del Rey: “Es bueno para el Dépor, para el club, para la afición que nos enfrentemos ahora a un Primera División, contra el Mallorca, que es un equipo muy bien trabajado. Queremos seguir en la Copa, será un partido muy difícil, además, tenemos tres partidos en una semana, pero primero hay que pensar en ese fin de semana, en la Liga, y luego en la Copa.

Cambio de horario contra la Real B por la Copa: “Si le llega a molestar a alguno, a mí por lo menos no, porque prefiero que sea antes, porque así llega antes el partido. No sé si a algún jugador le ha molestado, pero a mí no”.

Real Sociedad B: “Sabemos que los filiales son equipos muy buenos técnicamente, con jugadores que han estado en canteras prácticamente toda la vida, son jugadores jóvenes, que quieren jugar en el primer equipo, que tienen mucha calidad y es un equipo muy bueno, que como le dejes un poco, ofensivamente te pueden hacer mucho daño, y no hay que confiarse por cómo están en la clasificación y el partido hay que llevarlo a lo que queremos y darle esos tres puntos a la afición y a nosotros otra victoria después de la derrota que hemos tenido en casa, y acabar de la mejor manera posible en Riazor y después en Copa”.

Recuperar la victoria en casa tras haber perdido el invicto en Riazor: “Así es. Sabemos cómo fue el año pasado en casa, que nos costó muchísimo ganar partidos, meter goles, llevar los partidos hacia delante. Y este año, hasta el otro día no habíamos perdido y habíamos encajado tres goles solo. Creo que es muy importante para nosotros que en nuestra casa nos hagamos fuertes, que nuestra afición nos ayude muchísimo y hacernos fuertes en casa este año va a ser muy importante”.

Importancia de la clasificación: “No hay que volverse locos ahora por la posición porque está todo igualado, queremos terminar lo más alto posible antes de las vacaciones de Navidad, pero seguimos nuestro camino, queremos ganar este fin de semana, y luego ya pensar en la Copa y en el último partido de este año en Andorra y terminar de la mejor manera posible para luego, después de las vacaciones, volver con ganas para terminar los dos últimos partidos de la primera vuelta y encaminar la segunda de la mejor manera”.

La Real Sociedad B lo ha perdido todo fuera: “Creo que también es una estadística y eso no tiene que ver nada con los equipos. Si no ganan fuera, a la Real le cuesta o no va con el mismo pensamiento cuando van fuera de casa, pero nosotros no tenemos que pensar eso y hacer nuestro partido”.