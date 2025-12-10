Mi cuenta

Dépor

Marcos Senna y su flechazo con A Coruña: "Ni Madrid ni Barça, yo en Brasil animaba al Dépor"

El centrocampista confiesa que fue una visita al Teresa Herrera en 1999 la que le hizo decidirse por jugar en España

Jorge Lema
Jorge Lema
10/12/2025 11:50
Marcos Senna, en un partido con el Villarreal
Marcos Senna, en un partido con el Villarreal
EFE
Es imposible entender los grandes años del Deportivo separados de su relación con el fútbol brasileño. Desde el recién regresado Bebeto, Mauro Silva o Donato, los más icónicos, hasta otro grupo de jugadores que no dejaron tanta huella, pero también fueron importantes, la presencia de futbolistas ‘verdeamarelos’ siempre fue bien recibida en A Coruña. Y tal y como explica el campeón de Europa Marcos Senna, podía haber sido alguno más.

El centrocampista, que terminó convirtiéndose en una institución en el Villarreal y en la selección española, ha confesado recientemente en el videopodcast La Otra Grada que su decisión de dejar su país para venir al fútbol español tuvo su origen en Riazor. En el verano de 1999, Senna pisó por primera vez España y el destino quiso que fuera Riazor. El flechazo con A Coruña fue instantáneo. “No conocía Villarreal, no sabía ni donde estaba. Cuando me dice mi agente, lo primero que le pregunto es dónde está eso. Me dice que en España, que en Primera División… y voy. Porque en el 1999, el Corinthians vino a jugar un torneo a A Coruña. Un Teresa Herrera. Era mi primera vez en España, era verano y el clima era espectacular. Y todo lo que había a nivel culinario, de clima, la playa…”.

Por supuesto, la guinda a ese entorno idílico la ponía el Dépor. “No sé si todavía estaba Rivaldo, Djalminha, Mauro… y ganaba títulos. Yo en Brasil no animaba a Madrid ni Barça, animaba al Dépor. Y pensaba que si pudiera jugar en el Dépor sería una maravilla. Tuve esa oportunidad de venir con Corinthians, jugamos en Riazor, ese campo, con ese ambiente… a partir de ahí pensé que me encantaría jugar en España”.

Senna, titular en Riazor

El Teresa Herrera al que se refiere Marcos Senna es al que disputaron Dépor, Celta, Boca Juniors y el propio Corinthians. El centrocampista brasileño fue titular contra un equipo coruñés en el que obviamente no estaba Rivaldo, pero en el que sí formaron Donato, Víctor, Makaay o el Turu Flores, entre otros. El encuentro terminó con 1-1 y el cuadro brasileño se llevó el desempate en los penaltis en un trofeo que se terminó llevando el Celta tras vencer a Boca Juniors y al Dépor.

Tres años después, Senna firmó por el Villarreal, aunque no sería hasta 2005 cuando volvería a pisar Riazor. En sus once años de carrera en el conjunto amarillo, el mediocentro jugó contra el Dépor en A Coruña en seis ocasiones. Después de estrenarse con victoria y empate, enlazó cuatro derrotas consecutivas, la última en febrero de 2011.

