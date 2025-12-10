Luismi Cruz acelera para terminar 2025 sobre el césped

Luismi Cruz, en el partido frente a la Cultural Leonesa German Barreiros

Antonio Hidalgo y el Deportivo se enfrentan a una nueva semana con tres partidos en la que el técnico blanquiazul necesitará al mayor número de jugadores disponibles. Mientras que Ximo Navarro apura su recuperación y pone la meta en los primeros partidos de enero, otro de los inquilinos de la enfermería como Luismi Cruz acelera para despedir 2025 ya sobre el césped.

El atacante andaluz sufrió una lesión muscular en el partido contra el Ceuta en Riazor, cuando tuvo que pedir el cambio al notar unas molestias en el muslo. Las pruebas resultaron positivas y ya en el momento el propio Hidalgo se encargó de tranquilizar advirtiendo que contaba con él para despedir el año.

Después de perderse la visita a Albacete y el enfrentamiento con el Castellón, es probable que Luismi ponga fin a su lista de ausencias en estos dos partidos. El zurdo empezó este miércoles a realizar tareas con el grupo y encara la recta final de su recuperación. Quizá sea precipitado pensar que puede reaparecer ante la Real Sociedad B, más teniendo en cuenta que el partido se ha adelantado al sábado, pero todo hace indicar que el próximo martes volverá a pisar el césped de Riazor para el encuentro de Copa con el Mallorca, lo que le abriría la puerta a ayudar también en el último encuentro del año en Andorra.

Hidalgo recluta a Noé

Como viene siendo habitual, hubo amplia presencia de fabrilistas en el entrenamiento del primer equipo. A los habituales Samu Fernández, recientemente convocado por la selección sub-19, o Fabi, se unió el centrocampista Noé Carrillo.

El centrocampista ya estaba participando a las órdenes de Hidalgo antes de una inoportuna lesión de tobillo que lo ha mantenido en el dique seco prácticamente dos meses. Después de volver a tener minutos con el Fabril el pasado fin de semana, el técnico catalán ha vuelto a reclutarlo con la intención de que también pueda tener su oportunidad en los próximos encuentros.