El Deportivo actualiza su sistema de venta de entradas con una nueva vista 180° del estadio

También han introducción unos gastos de gestión de 2,20 euros por entrada

Esther Durán
10/12/2025 18:13
Vista del estadio a la hora de comprar las entradas
Web RCD
El Deportivo ha implementado una importante mejora en su plataforma online de venta de entradas, incorporando una función que permite a los aficionados visualizar una perspectiva de 180 grados del estadio de Riazor desde el asiento que estén valorando comprar. Esta herramienta, ya presente en las webs de numerosos clubes profesionales, facilita la compra al ofrecer una referencia realista de la visibilidad del terreno de juego, evitando dudas habituales sobre la ubicación.

Con esta actualización, los seguidores pueden desplazarse por las distintas zonas del estadio, comparar ángulos y escoger la opción que mejor se adapte a sus preferencias, algo especialmente útil, ya que en la mayoría de partidos en el estadio blanquiazul suele haber gran afluencia.

Visualización de la página web del Deportivo a la hora de comprar entradas
Web RCD

La parte menos positiva llega con la introducción de unos gastos de gestión de 2,20 euros por entrada durante la compra online, algo que no ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los aficionados que rápidamente comenzaron a comentarlo en redes sociales.

Aun así, la nueva vista interactiva hace que sea más cómodo el proceso de la compra de entradas, y que elegir sitio sea mucho más fácil para todos aquellos espectadores que quieran acudir a Riazor, acercando al Deportivo a los niveles tecnológicos de otras entidades deportivas de la élite.

