Barbero se dejó los goles en Riazor: del ascenso con el Dépor a un inicio gris en Portugal

Barbero, en el FC Arouca Instagram: @ibarbero9

A pesar de cambiar de equipo, de categoría e incluso de país, Iván Barbero no consigue reencontrarse con su versión más goleadora. Tras dejar el Deportivo este verano, atraviesa un comienzo de temporada gris en la Primeira Liga portuguesa con el FC Arouca: de los trece partidos disputados hasta el momento entre Copa y Liga, ha participado en once, pero todavía no ha visto puerta. Unas cifras que preocupan, ya no solo por su aportación personal, sino por la necesidad de eficacia ofensiva del conjunto luso, que actualmente es penúltimo en la clasificación.

El delantero nacido en Roquetas de Mar dio el salto al fútbol portugués para reforzar el ataque del FC Arouca. Una nueva oportunidad para consolidarse en la élite, pero cinco meses después, la realidad es que, hasta el momento, el último tanto que anotó lo hizo todavía vistiendo la camiseta blanquiazul.

Un comienzo irregular

Formado en la cantera de Osasuna, sus primeros pasos ya dejaron entrever un patrón que hoy se repite. En la temporada 2017-18, a pesar de disputar 26 encuentros con el filial rojillo, terminó la temporada sin goles en su casillero personal. Su explosión no llegó hasta el curso 2019-20, cuando firmó 10 goles en Segunda B y llamó la atención del Almería. En el mercado de invierno se marchó cedido al equipo de su tierra, pero no tuvo el impacto que se esperaba: nueve partidos, solo uno como titular, y cero goles.

Tras renovar su contrato con Osasuna hasta 2023, la temporada siguiente encadenó otra cesión. En ese caso se marchó al Alcorcón, que en aquel entonces militaba en Segunda División. Allí, alternó banquillo y titularidades sin terminar de ser determinante: participó en 32 partidos, diez como titular, y anotó dos goles. De hecho, uno de ellos terminó siendo clave para la victoria del cuadro alfarero frente al Tenerife, tras un centro de un exdeportivista, Laure, y que terminó dentro de la portería de otro futbolista que vistió la blanquiazul, Adrián Ortolá. Su historia con Osasuna tampoco tuvo mucha más continuidad, seis apariciones con el primer equipo en la 2021-22 y regreso al filial el curso siguiente, donde al fin recuperó sensaciones y firmó la campaña con mejores números hasta ahora con trece goles.

Despegue en A Coruña

Ese verano abandonó Pamplona y firmó con el Deportivo. Su primera temporada en A Coruña fue de ensueño. Él mismo lo confirmó en su despedida: “Hoy me toca decir adiós a una etapa que ha sido mucho más que fútbol. Llegué al Dépor con ilusión y me voy con el corazón lleno de momentos que nunca voy a olvidar". En un año en el que a Fernando Soriano no le salió la planificación de la plantilla cómo le hubiera gustado, y en el que, como consecuencia, los canteranos tuvieron que dar un paso adelante, el de Barbero fue uno de los fichajes clave para terminar logrando el ascenso a Segunda División. A pesar de que una lesión lo apartó de los terrenos de juego durante el inicio liguero, el andaluz terminó la temporada con 23 partidos a sus espaldas, 11 goles y siendo determinante en el regreso del cuadro coruñés al fútbol profesional.

El siguiente curso continuó en A Coruña, en una temporada en la que hubo mucha rotación en la delantera. En verano llegaron Bouldini y Cristian Herrera, pero la falta de confianza hacia los arietes era tan evidente que incluso en invierno, y tras la salida de Lucas Pérez, se firmó otro ‘9’: Zakaria Eddahchouri. Barbero fue alternando titularidades con suplencias, sin gran continuidad en el once inicial, pero siendo a la vez una de las referencias ofensivas del equipo cuando le tocaba salir de inicio. Terminó la campaña participando en 37 partidos, anotando siete goles y siendo el segundo máximo goleador del equipo en liga.

A pesar de esto, y de que todavía tenía contrato, en el verano de 2025, tener un delantero de referencia y sobre todo, de garantías, seguía siendo una asignatura pendiente para el Deportivo, ya que ninguno de los puntas había terminado de cumplir con las expectativas que se esperaba de cara a puerta. Con el principal objetivo de volver a Primera División, club coruñés debía sondear el mercado, pero para eso, otros debían salir antes. El nombre de Barbero fue uno de los que se puso sobre la mesa, debido a que consideraban que podían sacarle beneficio económico, y así fue. Tras 60 partidos como blanquiazul, puso rumbo a Portugal. Pero parece el almeriense se ha dejado los goles en Riazor, ya que, desde que dejó el Deportivo, no ha logrado encontrar su lugar ni, sobre todo, reencontrarse con el gol.