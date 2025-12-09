Las bajas de Noubi y Villares obligan a una reconstrucción

Noubi vio la tarjeta roja ante el Castellón el pasado domingo GERMÁN BARREIROS

Además de la primera derrota como local en la presente temporada, el 1-3 padecido ante el Castellón el pasado domingo ha dejado secuelas importantes en las filas del Deportivo.

Concretamente en forma de sanciones, y es que el centrocampista Diego Villares vio su quinta tarjeta amarilla, mientras que el central belga Lucas Noubi fue expulsado en el tramo final de la contienda con roja directa por una patada involuntaria en la cara a un adversario en un intento de remate fallido.

Así pues, el Deportivo tendrá que recomponer su formación inicial el próximo fin de semana para tratar de enderezar el rumbo liguero en Riazor contra la Real Sociedad B.

Un equipo en apuros que el pasado sábado sucumbió 0-1 frente al Sporting de Gijón pero que hasta el momento se trataba del conjunto más sólido como local, en su campo de Anoeta.

Sin Villares ni Noubi, y con la consabida ausencia de larga duración de Ximo Navarro, el Deportivo y su entrenador Antonio Hidalgo están obligados a una transformación sin renunciar al carácter competitivo que ha distinguido a los blanquiazules como anfitriones en el curso actual.

El costado derecho de la zaga deportivista es sin duda la parcela táctica más diezmada por las bajas; no en vano, el míster tendrá que ingeniárselas para rearmar un carril del 2 muy dañado. Varias alternativas se perfilan como opciones probables en el lateral diestro.

La primera de ellas y tal vez que la más visos de realidad posea sería la reubicación de Miguel Loureiro pegado a la cal, en una basculación que dejaría una vacante en el eje de la retaguardia para Arnau Comas, que formaría pareja de baile con Dani Barcia.

Loureiro, que a lo largo de su carrera profesional se desenvolvió con soltura como lateral, no tendría inconveniente alguno en asumir de nuevo esta responsabilidad, si bien los experimentos efectuados en el presente curso dejaron constancia de ciertas fisuras en el centro de la defensa cuando el de Cerceda fue trasladado.

Otra posibilidad, de corte más ofensivo, radica en la reubicación de David Mella a pie cambiado en la vacante de Lucas Noubi, con el consiguiente potencial ofensivo de apostar por un extremo con velocidad y desequilibrio en el lateral diestro.

Mella como 2 obligaría al cuerpo técnico a otro movimiento adicional para ocupar un lugar en el mediocampo ofensivo del equipo; Stoichkov o Soriano tendrían papeletas para acostarse a la banda, en un patrón táctico en el que saltaría a la titularidad un punta nato como Zakaria Eddahchouri o Samuele Mulattieri. En la sala de máquinas no se antoja sencilla la empresa de hacer olvidar a un correcaminos como Diego Villares, presente en las 17 jornadas de Liga transcurridas y titular en 16 de ellas.

El Pulpo vio su quinta amonestación del año en Liga en un agarrón a un jugador del Castellón, por lo que deberá cumplir un encuentro de castigo contra la Real Sociedad B. Patiño o Gragera se antojan como sus sustitutos naturales en el centro del campo.