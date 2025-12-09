Mi cuenta

La Liga cambia el horario del Dépor-Real B, que pasa de bocadillo a cena

El partido se adelanta al sábado 13 a las 21 horas. La ronda copera contra el Mallorca se jugará el martes a las 19.00 horas

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
09/12/2025 17:59
Mulattieri conduce el balón durante el duelo con el Sabadell
Mulattieri conduce el balón durante el duelo con el Sabadell
Fernando Fernández
La Liga ha puesto fin de un plumazo al problema de calendario entre los horarios ligueros y los de la Copa del Rey y ha decidido cambiar este martes, a cinco días del partido, el encuentro entre el Deportivo y la Real Sociedad B del domingo 14 a las 14 horas por el sábado 13 a las 21 horas. Con esta modificación, el encuentro de Copa entre el Dépor y el Mallorca se disputará finalmente el martes 16, a las 19.00 horas.

Esta rectificación trastoca los planes del Deportivo, empezado por su planning de trabajo, puesto que el equipo tenía pensado entrenar el sábado a las 10.30 horas en Abegondo. Además supone un perjuicio para sus aficionados, pues el club puso este martes a la venta las entradas para el encuentro, pero con fecha del domingo 14 a las 14 horas 

Asimismo, también perjudica a la Real Sociedad B, rival de los blanquiazules, a la hora de adaptar un plan de viaje (desplazamiento, reservas de hotel) que seguramente a estas alturas de la semana ya tenía cerrado. Una decisión tomada, aunque había otras opciones como la de mover el partido liguero del Mallorca del viernes 19 ante el Valencia, para las 21 horas. De haber retrasado ese duelo, con más margen que el del Dépor-Sanse, habría permitido que el choque copero se jugase el miércoles 18 (cumpliendo así con las 72 horas de descanso recomendadas) y evitaría el adelantar el choque de Riazor. 

