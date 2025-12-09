Mulattieri conduce el balón durante el duelo con el Sabadell Fernando Fernández

La Liga ha puesto fin de un plumazo al problema de calendario entre los horarios ligueros y los de la Copa del Rey y ha decidido cambiar este martes, a cinco días del partido, el encuentro entre el Deportivo y la Real Sociedad B del domingo 14 a las 14 horas por el sábado 13 a las 21 horas. Con esta modificación, el encuentro de Copa entre el Dépor y el Mallorca se disputará finalmente el martes 16, a las 19.00 horas.

Esta rectificación trastoca los planes del Deportivo, empezado por su planning de trabajo, puesto que el equipo tenía pensado entrenar el sábado a las 10.30 horas en Abegondo. Además supone un perjuicio para sus aficionados, pues el club puso este martes a la venta las entradas para el encuentro, pero con fecha del domingo 14 a las 14 horas

Asimismo, también perjudica a la Real Sociedad B, rival de los blanquiazules, a la hora de adaptar un plan de viaje (desplazamiento, reservas de hotel) que seguramente a estas alturas de la semana ya tenía cerrado. Una decisión tomada, aunque había otras opciones como la de mover el partido liguero del Mallorca del viernes 19 ante el Valencia, para las 21 horas. De haber retrasado ese duelo, con más margen que el del Dépor-Sanse, habría permitido que el choque copero se jugase el miércoles 18 (cumpliendo así con las 72 horas de descanso recomendadas) y evitaría el adelantar el choque de Riazor.

La Copa del Rey le da al Deportivo la opción de la revancha ante el Mallorca Más información

La estrecheces del calendario liguero, sumadas a que penúltima semana de diciembre comienza el parón navideño, precipitaron este cambio tan repentino y con tan escaso espacio de tiempo, en el que el Dépor sale claramente perjudicado. Por una parte, influye en su plan de trabajo y además puede suponer un problema para aquellos seguidores, sobre todo los que vienen de fuera de Galicia, que ya hubiesen cerrado un viaje a la ciudad herculina.