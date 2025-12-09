Yeremay cabizbajo, con los jugadores del Castellón al fondo, celebrando uno de sus goles en Riazor el pasado domingo Quintana

El Deportivo acabó con varias rachas el pasado fin de semana en Riazor. Una de ellas, meritoria pero imposible de mantener en el tiempo eternamente, la de cinco victorias seguidas, que fulminó el Castellón, todo un ‘coco’ a domicilio y ante el que los blanquiazules hincaron la rodilla (1-3). La otra, relacionada con Riazor, el feudo herculino, que vio como su equipo perdía por primera vez en lo que llevamos de campaña.

Con el Dépor claudicando en casa caía el último estadio que quedaba en Segunda en el que su anfitrión se mantenía invicto después de ocho jornadas como local. Un día antes, el sábado, la Real Sociedad B, el próximo rival de los blanquiazules el domingo 14 a las 14 horas, también acababa con su condición de invicta en Anoeta al perder por la mínima ante el Sporting (0-1), debido a un tanto de Gelabert en el minuto 50.

"Tenemos que intentar salir de eso, pasar el luto porque hay que pasarlo, pero que nos dure poco para tratar de mejorar y seguir por esa línea", comentaba el técnico del filial txuri urdin, Ion Ansotegi, tras la derrota con los rojiblancos. El Sanse ponía así fin a su racha de imbatibilidad en casa, cimentada en las victorias ante Zaragoza (1-0), Andorra (3-0), Huesca (2-0), Leganés (2-1) y Valladolid (1-0) y las tablas con Almería (2-2), Cádiz (3-3) y Córdoba (1-1).

Un rival que fue mejor

El pasado fin de semana el cuadro orellut supo maniatar al equipo herculino, exponer sus vergüenzas y al mismo mostrar sus credenciales que le han servido para colarse en los puestos de playoff. "Hay que poner en valor lo que estábamos haciendo, que no era nada sencillo. Nunca quieres que sea en tu casa. Toca levantarse porque nunca quieres que sea en tu casa", reconocía el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, tras ver cortada su triunfal dinámica. Ante 24.447 espectadores (la tercera mejor entrada del año, solo por detrás de la primera cita en el campo coruñés, contra el Burgos (25.860) y ante el Sporting (25.089), los coruñeses perdieron de forma clara (1-3) y vivieron en sus carnes el dolor de una derrota como locales.

La última se remontaba al 1 de junio de este año, cuando en la última jornada liguera, sin nada ya en juego, perdían ante el Elche (0-4). Fin a una dinámica esta campaña en la que el Dépor sumaba como local cuatro victorias, frente a Sporting (1-0), Huesca (4-0), Cultural (3-0) y Ceuta y los empates con Burgos (0-0), Almería y Valladolid (1-1). 15 puntos de los 32 con los que cuenta en su casillero los había logrado en su campo. "Estamos fastidiados. Queríamos seguir con la buena dinámica. Estábamos haciendo un trabajo espectacular", reconocía Miguel Loureiro. El incombustible defensa fue la única pieza del tablero que presentó el entrenador herculino repetida con respecto al partido copero contra el Sabadell.

No solo los coruñeses tuvieron que lidiar con la derrota también con el hecho de encajar su primera goleada en casa ante su sufrida afición, que no empezó con buen pie el puente de diciembre. Para hacerse una idea del pobre papel que representó el Dépor el pasado domingo en casa el equipo encajó los mismos tantos (tres) que la suma total de las siete pasadas jornadas en Riazor. Y, a pesar de la goleada, esta pudo ser mayor de no ser por la contundencia de un Germán Parreño que con sus notables actuaciones cada fin de semana ha hecho olvidar la marcha de Helton Leite, que acaba de descender con el Fortaleza. “Hay que ser conscientes de que te van a chutar (...) Es importante saber vivir en momentos difíciles y tener templanza para decidir bien, minimizar los riesgos que pueda haber”, comentaba el arquero en una reciente comparecencia de prensa. Fue elegido este pasado noviembre por los aficionados blanquiazules como el mejor jugador del mes y el pasado domingo volvió a ser el más destacado de su equipo.

Porque al margen de los goles encajados, Germán evitó que el Castellón se llevase a Castalia un mayor botín de dianas a favor. Además de protagonizar varias salidas de puños, demostrando su poderío en esa faceta, volvió a presumir de buenos reflejos en diversos disparos a bocajarro. Como cuando despejó un centro envenenado de Bellot a la media hora de partido o cuando evitó el segundo del Castellón, tras irse al suelo para detener un disparo de Camara en el 67. En el 84 lograba despejar con el pie un primer disparo, pero el rechace muerto lo recogía Cipenga para firmar el tercero. Asediado por el cuadro orellut el meta ilicitano, que finaliza contrato en junio de 2026, se mantiene como el segundo portero que más para de Segunda (según las estadísticas de la web oficial de LaLiga).

Ion Ansotegi le da el balón a un jugador realista durante el pasado encuentro ante el Sporting de Gijón en Anoeta LaLiga Hypermotion

En 17 partidos ha realizado 59 paradas, es decir, 3,47% por encuentro. Solo le supera el portero del Almería Andrés Fernández, con 63 (3,71%). Tercero es Rubén Yáñez, del Sporting de Gijón, con 3,29% paradas por contienda. Más allá de la innegable proyección ofensiva del Dépor los números de Germán mantienen al equipo en la parte alta. Además, es el segundo menos goleado (17) solo por detrás de Valladolid y Burgos (15). Al abrigo de un Riazor con ganas de celebrar una victoria liguera (a la espera de ver quién toca en la Copa, que será el último compromiso como locales de los coruñeses) este domingo llega precisamente la dolida Real Sociedad B. Un Sanse que al bajón que supuso perder en casa hay que unir que es el único equipo de Segunda que aún no sabe lo que es ganar a domicilio. La escuadra de Ansotegi Gorostola suma pleno de derrota lejos de Anoeta. Un rival a priori más asequible, si echamos un rápido vistazo a sus números como visitante.

Un mal visitante

En ocho partidos, todos yéndose de vacío, ha encajado 18 goles y ha marcado únicamente ocho. Es cierto que tres de esas contiendas las perdió por la mínima: ante Málaga, Racing de Santander y Mirandés. Pero, por otra parte también salió goleado de sus envites ante Granada (5-2) y Castellón (5-4). Contra Eibar y Las Palmas perdió aunque se quedó a un gol de sumar, al menos, un empate (2-1). La estadística es mala, aunque como le pasó al Dépor con su exitosa serie, cada semana que pasa las buenas y malas dinámicas están más cerca de romperse. Teniendo en cuenta que la Real B es un filial el Dépor es consciente de lo impredecible de un rival plagado de jugadores jóvenes, con una media de edad de 20,8 años por 26,5 en el caso del Dépor (según datos de sofascore. com).

Momento del duelo entre la Real B y el Sporting que se saldó con victoria asturiana en Anoeta LaLiga Hypermotion

El Deportivo, que había finalizado inmaculado noviembre, ha empezado con una de cal y una de arena diciembre: el pase a la tercera ronda copera, que contrasta con este varapalo ante el Castellón. Con el duelo ante el Sanse como próximo objetivo en casa y en el horizonte el Andorra para cerrar 2025, los coruñeses no quieren más tropiezos como locales. Después de vislumbrar este mes de diciembre como el de la confirmación del despegue el Dépor se ha dado de bruces con la realidad de una categoría en la que los vaivenes y las curvas son una constante. Toca ahora enderezar el rumbo y rearmarse para volver a alzar los muros tras la caída de Riazor.