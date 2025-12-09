El segundo rival copero más frecuente para el Deportivo

Bodipo salta con el ahora deportivista Ximo Navarro ante Nunes en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2012-13, última eliminatoria entre Deportivo y Mallorca ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Deportivo y Mallorca vuelven a verse las caras en la Copa del Rey. Los baleares son uno de los rivales recurrentes para los blanquiazules en la competición más antigua del fútbol nacional. Y eso que su primera cita data de la década de los 80 del siglo pasado.

El Mallorca pasará a ser el próximo martes a ser el segundo equipo al que más veces se ha enfrentado al Deportivo en el torneo del KO. La primera posición entre los rivales históricos en la Copa de España la ocupa el Osasuna, al que los blanquiazules se han medido en 16 choques, en un total de 9 eliminatorias. Será el octavo cruce y decimoquinto partido con el equipo balear, que supera los 14 encuentros frente a Sporting de Gijón, Espanyol y Valencia. Ante gijoneses y catalanes se dieron en 7 eliminatorias a doble vuelta. Frente a los levantinos, en 8 cruces: 6 a doble partido, uno a partido único (en 1949) y una final, en 1995, que aunque resuelta en dos días por suspensión obviamente cuenta como un solo encuentro. También 7 cruces se dieron con el Barcelona, el primero de ellos a un partido, en el debut copero blanquiazul en 1910.

El Dépor-Mallorca de Copa ya tiene horario Más información

El Osasuna también es el equipo al que más veces ha eliminado el Deportivo, un total de 6 veces, por delante del propio Mallorca. Los deportivistas suman frente a los bermellones 5 éxitos, los mismos que ante Lugo y Pontevedra, equipos ante los que el equipo coruñés suma un 100% de clasificaciones para la siguiente ronda.

Catorce precedentes

El primer precedente entre coruñeses y mallorquines en la Copa, ya con el apellido ‘del Rey’ en aquel momento, se produce en los cuartos de final de la temporada 1988-89. Es el épico viaje de un Dépor de media tabla en Segunda hasta las puertas de la final. Los blanquiazules dejan en el camino a Arenteiro, Endesa As Pontes, Sanse –la Real B–, Sabadell y la propia Real Sociedad. Y hacen lo mismo con el Mallorca, también en Segunda, pero que acaba ascendiendo. Dos postreros goles de Aspiazu (m.87) y el portero visitante Zaki en propia puerta (m.88) dan al Dépor una jugosa ventaja de 4-1 que defienden con suficiencia en el Luis Sitjar. En el feudo balear los locales ganan por la mínima. El Dépor accede a semifinales, en las que Soriano Aladrén y el Valladolid frenan su paso.

El Mallorca, el asesino silencioso del Deportivo Más información

El Deportivo remonta en Riazor los tres siguientes cruces, en el margen de ocho temporadas, entre la 1991-92 y la 1998-99. En la primera de ellas, en cuarta ronda, los blanquiazules ganan por 3-1 después del empate sin goles en Palma y de comenzar perdiendo en Riazor. En la segunda ronda del curso 1996-97, el Mallorca –entonces en Segunda– vence por 1-0, pero el Dépor –en Primera– le da la vuelta en casa con tres goles en la primera mitad de Madar y Manjarín, este en dos ocasiones. La última de ellas, de nuevo con el pase a semifinales en juego, la decide un gol de Turu Flores en el feudo herculino tras el 1-1 de la ida.

A la quinta es la vencida para el Mallorca. Lo hace, además, camino de su tercera final y de su primer título. En las semifinales de la campaña 2002-03, el conjunto balear asalta Riazor en la ida (2-3) y aguanta su ventaja en Son Moix (1-1). Semanas después, derrota al Recreativo de Huelva (3-0) en la final disputada en Elche.

Los dos últimos enfrentamientos coperos se saldan con una clasificación para la siguiente ronda por barba. El turno para el Deportivo corresponde a los octavos de final de la campaña 2006-07. Adrián y Taborda dan un triunfo por 1-2 en el campo mallorquín y un gol de Sergio equilibra el de Bosko Jankovic en Riazor para dar el pase al Deportivo. La última cita se salda con dos empates, un golazo de Manuel Pablo y la clasificación del Mallorca por los goles en campo contrario. Los tantos de Manuel Pablo –inolvidable volea por toda la escuadra– y Geromel cierran la ida con 1-1. La igualada sin goles en Palma dio a los baleares el pasaporte a los octavos de final de la edición 2012-13.

Siete eliminatorias y cinco éxitos deportivistas. La octava será la primera en que el Mallorca lo vea por encima, con el cartel de favorito de un equipo de Primera División frente a un Deportivo de Segunda.