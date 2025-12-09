Los jugadores del Dépor celebran uno de los goles ante el Sabadell en la Copa del Rey Fernando Fernández

Todavía no tenemos horarios de la tercera ronda de la Copa del Rey y ya tenemos lío con las posibles designaciones horarias. Los blanquiazules se medirán al Mallorca, tal y como determinó el sorteo celebrado este martes 9 de diciembre en Las Rozas. Esa ronda, en horario aún por fijar, está previsto que se dispute entre el 16 y el 18 de diciembre, pero el problema está en que tanto Mallorca como Deportivo tienen ya sus respectivos encuentros ligueros confirmados. Esto supone que, independientemente del día que se juegue, ni blanquiazules ni baleares tendrán entre ambos encuentros de Liga y Copa las 72 horas de descanso recomendadas tanto por la FIFA como por la AFE para estos casos.

Los coruñeses se medirán este domingo 14 a las 14 horas a la Real Sociedad B y si el encuentro se jugase el martes 16 a las 21 horas (el horario más tardío) tendrían 53 horas desde el final de su duelo contra el Sanse. Y si se juega el miércoles 17, si se jugase a las 19 horas (el horario más temprano) el damnificado sería el Mallorca, ya que tendría 48 horas antes de margen antes de su compromiso liguero, el viernes 19 a las 21 horas ante el Valencia en Mestalla.

La duda es cómo se entenderán la Federación (que es la que pone los horarios den la Copa del Rey) y LaLiga (la que fija el calendario del torneo doméstico). La opción más remota es la de mover el encuentro del Dépor ante la Real Sociedad B (algo casi impensable debido a la cercanía con la fecha) o la de cambiar el horario de Liga en el que se miden Valencia y Mallorca para que los baleares puedan jugar el miércoles. Otra posibilidad sería la de que el encuentro copero entre Dépor y Mallorca se disputase la semana del 22, que hay parón liguero, aunque eso supondría acortar las vacaciones de los futbolistas.