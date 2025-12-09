El Mallorca, el asesino silencioso del Deportivo

La victoria del Rayo (1-2) en Riazor el 22 de mayo de 1983 dio el ascenso a Primera al Mallorca, que había primado a los vallecanos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Todos los clubes tienen rivales gafe. Lo habitual es que sean los casi imbatibles Real Madrid y Barcelona, aunque existen casos más allá. Uno de los gafes del Deportivo es el Mallorca. El conjunto balear mandó al Deportivo por primera vez a la tercera categoría nacional y le arrebató sobre la misma línea de meta nada menos que tres ascensos a Primera.

Deportivo y Mallorca se vieron las caras por primera vez en la temporada 1945-46, en Segunda División. Desde entonces han escrito varias páginas dramáticas para el cuadro blanquiazul. El Mallorca podría considerarse como una especie de asesino silencioso del Dépor. Aunque, salvo los hechos recientes, plasmados en el playoff de 2019, el deportivismo parece haber olvidado otras andanzas anteriores.

El Deportivo bajó por primera vez al tercer escalón del fútbol español en 1974. Lo hizo de forma matemática el 12 de mayo de aquel año. Y lo hizo en Luis Sitjar, en la antepenúltima jornada, merced a una derrota ante el Mallorca por 2-1, pese a que Seijas puso por delante al once coruñés. Los goles de Tinín y Cortés, este de penalti, mandaron al Dépor a Tercera.

Otro día de mayo, el 22, del año 1983, el Mallorca celebró su ascenso a Primera sobre el césped del Bernabéu. Los jugadores bermellones habían empatado sin goles ante el filial del Real Madrid y esperaban noticias de A Coruña. En Riazor se enfrentaban Dépor y Rayo Vallecano. A los herculinos les bastaba con un punto para volver a Primera tras diez años de ausencia. Los vallecanos solamente se jugaban la jugosa prima ofrecida por los mallorquines. Resultado: 1-2. El Mallorca a la división de honor y el Deportivo otra vez con la miel en los labios, por culpa del golaveraje, después del 3-1 en Riazor y el 3-0 en el Sitjar.

La historia fue similar tres años después. El Deportivo llegaba a Oviedo, en la penúltima jornada del curso 1985-86, con la posibilidad de certificar su billete a Primera, acompañado por los llamados ‘niños del ascenso’. Más de 5.000 deportivistas vieron a su equipo caer por la mínima en el Tartiere, después de que Silvi fuese expulsado en la primera mitad y de que los carbayones marcasen de protestado penalti en la segunda. Mallorca y Sabadell ganaron a Albacete (3-1) y Deportivo Aragón (0-3) y con esos dos puntos adelantaron a los deportivistas, a los que de nada les valió vencer al Tenerife (2-1) en la última jornada porque baleares y vallesanos también triunfaron en Las Gaunas (1-2) y ante el Atlético Madrileño (2-0), respectivamente.

El caso más reciente es la final del playoff del curso 2018-19. El Deportivo se impuso en un polémico choque de ida por 2-0, pero sucumbió en la vuelta, en Son Moix durante la noche de San Juan, por 3-0. Aquel fatídico 23 de junio de 2019 es, además del último precedente, la última fechoría del asesino silencioso del Dépor, que la próxima semana volverá a Riazor seis años y medio después de su última visita.