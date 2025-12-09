Samu Fernández, en un partido con el Deportivo en Riazor QUINTANA

España sub-19 mira hacia Abegondo. El central Samu Fernández ha sido convocado por primera vez por el seleccionador del combinado nacional, Paco Gallardo, para la disputa en la SBS International Cup en Japón. Se trata de un prestigioso torneo en el que también tomarán parte, además de España sub-19, la selección del país anfitrión, con Australia y con la selección de la prefectura de Shizuoka.

Esta llamada del combinado nacional hará que ni el Dépor ni el Fabril puedan contar con el canterano la semana que viene, la última de competición liguera en Segunda, en la que el primer equipo se medirá al Andorra el 20 de diciembre a las 14 horas a domicilio. Una semana en la que también se disputará la tercera ronda copera, que también se perderá Samu. Compromiso en el que el Dépor se enfrentará al Mallorca, tras la celebración del sorteo este martes en Las Rozas y cuya eliminatoria se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre.

Precisamente el combinado sub-19 inaugurará su participación el jueves 18 de diciembre, midiéndose a Australia en el Fujieda Sports Park Stadium a las 08.00 horas (horario peninsular). El siguiente choque será el sábado 20 de diciembre ante el anfitrión, Japón, con el mismo campo como sede, a las 5.30 horas de la madrugada (hora peninsular). España sub-19 cerrará su actuación en este torneo el domingo 21 de diciembre en el mismo horario pero para este duelo ante la Selección Shizuoka con el Estadio de Kusanagui como emplazamiento.

El fabrilista culmina así un gran año en el que no solo es importante en el filial blanquiazul, sino que se ha hecho un hueco en el primer equipo, con el que debutó en la Copa en la pasada ronda ante el Sabadell. Un jugador que en varias ocasiones ha piropeado el técnico Antonio Hidalgo.

El canterano ya había sido de los jugadores determinantes en la pretemporada, en la que fue de los que más minutos sumó con el primer equipo y esta llamada con las categorías inferiores del combinado nacional refuerza el buen momento que atraviesa Samu.