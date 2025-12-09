La Copa del Rey le da al Deportivo la opción de la revancha ante el Mallorca

Imagen del playoff de 2019 Archivo DXT

El Deportivo ya conoce a su rival para los dieciseisavos de la Copa del Rey. El sorteo ha dejado emparejado al cuadro coruñés con el Mallorca, un equipo que no trae buenos recuerdos recientes a los deportivistas. La eliminatoria se disputará en Riazor entre el 16 y el 18 de diciembre, pero antes el equipo de Antonio Hidalgo tendrá que recibir a la Real Sociedad B, este domingo a las 14.00 horas. Es la octava vez que se da este choque en la Copa del Rey, con un balance de cinco eliminatorias a favor del los blanquiazules y dos para el conjunto insular.

La última vez que Deportivo y Mallorca se enfrentaron fue en el playoff de ascenso a Primera División la noche de San Juan de 2019. El conjunto coruñés llegaba con dos goles de ventaja al partido de vuelta, pero el equipo balear remontó en su casa con tantos de Budimir, Salva Sevilla y Abdón Prats y logró el ascenso a la máxima categoría. En Riazor, las estadísticas juegan a favor del Deportivo, ya que el cuadro bermellón no logra vencer en tierras coruñesas desde 2005.