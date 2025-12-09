Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Dépor-Mallorca de Copa ya tiene horario

El club herculino ya conoce su calendario completo en el mes de diciembre

Armando Palleiro
Armando Palleiro
09/12/2025 19:52
El cuadro herculino eliminó en treintaidosavos al Sabadell
El cuadro herculino eliminó en treintaidosavos al Sabadell
FERNANDO FERNÁNDEZ
El Deportivo ya conoce el horario de su encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Mallorca en Riazor.

Después de que su compromiso de Liga ante la Real Sociedad B se adelantase al sábado 13 a las 21.00 horas, el choque copero citado tendrá lugar el martes 16 a las 19.00 horas.

La Federación ha designado este horario de celebración para que ambos contendientes dispongan de 72 horas de descanso respecto a sus compromisos semanales, y es que el Mallorca volverá a actuar el viernes 19 en Liga, mientras que el Dépor rendirá visita al Andorra el sábado 20 a las 14.00 horas.

Mulattieri conduce el balón durante el duelo con el Sabadell

La Liga cambia el horario del Dépor-Real B, que pasa de bocadillo a cena

