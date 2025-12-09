El Dépor-Mallorca de Copa ya tiene horario

El cuadro herculino eliminó en treintaidosavos al Sabadell FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo ya conoce el horario de su encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Mallorca en Riazor.

Después de que su compromiso de Liga ante la Real Sociedad B se adelantase al sábado 13 a las 21.00 horas, el choque copero citado tendrá lugar el martes 16 a las 19.00 horas.

La Federación ha designado este horario de celebración para que ambos contendientes dispongan de 72 horas de descanso respecto a sus compromisos semanales, y es que el Mallorca volverá a actuar el viernes 19 en Liga, mientras que el Dépor rendirá visita al Andorra el sábado 20 a las 14.00 horas.