Así le fue a los cedidos del Dépor: Guerrero se estrena como goleador con el Ourense

El fin de semana dejó luces y sombras para los cedidos del Deportivo, con tres victorias, tres derrotas y un empate, en una jornada que estuvo marcada por la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey. Uno de los protagonistas fue Adrián Guerrero, quien, tras eliminar al Girona en el torneo copero, se estrenó como goleador con el Ourense, a pesar de no lograr la victoria ante el Mérida. El Racing de Ferrol y el Arenteiro lograron reencontrarse con la victoria, y Kevin Sánchez y Diego Gómez no consiguieron llevarse el derbi regional ante el Real Murcia.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): Chacón continúa siendo indiscutible en los planes de Ziganda y completó 87 minutos en la victoria del conjunto leonés ante el Eibar en Ipurua. Poco después de comenzar el encuentro, el eumés amenazó a los locales con un remate que se fue alto, y acto seguido lo volvió a intentar desde fuera del área, pero sin acierto. Los armeros se adelantaron en el minuto 23 a través de Arbilla, pero el cuadro leonés reaccionó rápidamente y antes del descanso Manu Justo puso las tablas en el marcador desde el punto de penalti. Aún hubo tiempo para más antes de irse los jugadores al vestuario, y volvió a ser Chacón el que intentó adelantar a los suyos con otro disparo desde fuera del área que se fue desviado. Finalmente, Thiago Ojeda culminó la remontada y el conjunto leonés terminó la jornada a dos puntos del playoff. Unos días antes, en la segunda ronda de Copa del Rey, Ziganda dio descanso al jugador de Pontedeume, que vivió la victoria ante el Andorra desde el banquillo.

Bouldini (Granada): el delantero marroquí continúa acumulando minutos tras casi mes y medio de baja después de sufrir un esguince en octubre ante Las Palmas. Reapareció la pasada jornada ante la Cultural Leonesa, y unos días después en Copa del Rey disfrutó de la titularidad ante el Tenerife. Jugó 46 minutos y el cuadro granadino logró el pase a la siguiente ronda. En el empate ante el Ceuta del pasado domingo salió en el minuto 83 en sustitución de Jose Manuel Arnaiz.

Petxarroman (Andorra): el lateral vasco volvió a la convocatoria tras quedarse fuera de la lista la pasada jornada, pero no jugó ningún minuto en la derrota de su equipo frente al Almería. Donde si disputó los 90 minutos fue en Copa, pero el conjunto andorrano, todavía sin entrenador y con el interino Carles Manso en el banquillo, quedó eliminado frente a la Cultural Leonesa.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): el Racing de Ferrol por fin dejó atrás la mala racha atrás y se reencontró con la victoria tras tres partidos sin vencer, dos de liga y uno de Copa del Rey. El conjunto de Pablo López venció al Cacereño, aunque le tocó sufrir, y se mantiene el segundo puesto de la tabla. Jairo fue titular y disputó 68 minutos, hasta que dejó su lugar a Azael García. En el torneo copero, el equipo ferrolano quedó eliminado frente al Huesca, y centrocampista coruñés fue suplente y salió en el minuto 70 todavía con el 0-1 en el marcador para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria.

Martín Ochoa (Arenteiro): tras casi tres meses sin ganar, y después de acumular cinco derrotas seguidas, el Arenteiro volvió a sonreír. Era un duelo en la lucha directa por la salvación y conjunto de Espiñedo logró una importantísima victoria ante el Talavera que sirvió para intercambiarse los puestos y dejar de ser colistas del Grupo 1 de Primera RFEF. Martín Ochoa fue suplente por cuarta jornada consecutiva y entró al terreno de juego cuando apenas quedaba el descuento por disputarse.

Adrián Guerrero (Ourense CF): Guerrero fue el protagonista en esta jornada entre los cedidos del Deportivo. Tras dejar atrás la mala racha, e incluso lograr el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey eliminando a un Primera División, el Girona, el conjunto ourensano cayó ante el Mérida después de acumular nueve partidos sin conocer la derrota. El ferrolano fue suplente en Copa, aunque disputó más de media hora, y fue titular en la cita liguera, en un partido en el que además, se estrenó como goleador. En el minuto 24, fue el encargado de poner las tablas en el marcador con una vaselina, pero en la segunda parte Verges adelantó a los locales, y aunque Csenterics empató el encuentro en el 85 con un gol en propia puerta, un penalti al filo del pitido final privó al Ourense de los tres puntos. Tras el sorteo realizado esta mañana para conocer los cruces de dieciseisavos en Copa del Rey, los ourensanos han quedado emparejados con el Athletic Club.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Kevin Sánchez y Diego Gómez fueron titulares en el derbi frente al Real Murcia en el Cartagonova. Tras ser suplentes en la eliminación ante el Valencia en Copa del Rey, aunque ambos tuvieron minutos saliendo desde el banquillo, partieron de inicio en la derrota por la mínima ante el conjunto murciano. Diego fue sustituido en el descanso y Kevin dejó su lugar a Alfredo Ortuño en el 67. De esta forma, ambos equipos empatan a puntos en la clasificación y marcan la zona de playoff a Segunda División.