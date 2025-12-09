Así fueron los partidos de la jornada 17 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Andrés Martin, celebrando su gol LaLiga

Después de varias semanas compartiendo liderato en Segunda División, tras la jornada 17 de ya hay un equipo que manda en solitario en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El Deportivo cayó en Riazor ante el Castellón y cedió de esta manera el primer puesto a un Racing de Santander que logró remontar un 2-0 en el Nuevo Mirandilla. Cambian los puestos, pero continúan los mismos equipos tanto en la zona de ascenso directo y playoff a Primera División como en la zona más baja de la tabla, donde se mantienen Andorra, Eibar, Mirandés y Real Zaragoza, ya que ninguno de los cuatro logró la victoria este fin de semana.

Andorra – Almería

Andorra y Almería fueron los encargados de abrir la jornada 17 de LaLiga Hypermotion. El conjunto rojiblanco logró reencontrarse con la victoria en liga gracias a un doblete de Sergio Arribas, ante un Andorra que continúa sin entrenador y acumula su décima jornada consecutiva sin sumar de tres. Manu Nieto maquilló el resultado en el minuto 94 con un remate de cabeza después de un centro de Efe Akman.

Huesca – Valladolid

El Real Valladolid logró ante el conjunto oscense una importantísima victoria, ya que llegaron a el Alcoraz tras cuatro jornadas seguidas sin ganar. Los de Pucela golearon a un Huesca sin ideas y sin acierto, a pesar de que comenzaron el partido dominando y llegando con facilidad al área visitante. Apenas cinco minutos después de comenzar el duelo, una rápida contra por la banda derecha terminó con un disparo raso de Chuki a pase de Latasa que no pudo atrapar Dani Jiménez. Cumplida la media hora de juego, Peter Federico hizo el segundo para los visitantes, y ya en la segunda parte, nuevamente Peter anotó el tercero. Ntamack recortó distancias en el 74, pero menos de dos minutos después Amath hizo el 1-4 y sentenció el partido.

Real Sociedad B – Sporting

Tras cinco partidos seguidos sin ganar, el Sporting volvió a la senda de la victoria ante la Real B gracias a un tanto de Gelabert al inicio de la segunda parte. El conjunto asturiano venció por la mínima al filial txirindun, que hasta ese momento estaban invictos en Anoeta. Los locales lo intentaron hasta el final, e incluso el portero Aitor Fraga se vistió de delantero en la última jugada y casi logra el empate, pero finalmente el Sporting se llevó los tres puntos y provocó la primera derrota del Sanse como local, que continúa en puestos de descenso a Primera RFEF.

Cádiz – Racing

El Racing de Santander fue el que salió mejor parado de la jornada 17. El conjunto cántabro remontó dos goles al Cádiz para mantenerse en lo más alto de la tabla y colocarse líder en solitario tras la derrota del Deportivo ante el Castellón. Los gaditanos, que iban ganando por dos goles de ventaja en el primer cuarto de hora de juego, descienden a la novena plaza.

Leganés – Córdoba

Empate sin goles en Butarque entre el Leganés y el Córdoba. Fue el primer partido del equipo madrileño tras la destitución de Paco López, que se plantó ante los andaluces con Igor Oca como interino. Un encuentro tedioso y sin grandes ocasiones hasta el tramo final, cuando a falta de cinco minutos Miguel de la Fuente falló un mano a mano con el que podría haber puesto por delante a los locales, que pudo ser peor cuando el árbitro señaló penalti a favor del Córdoba en el 87, pero Jacobo González mandó al larguero.

Eibar – Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa remontó en Ipurua y urgó en la herida de un Eibar que lleva tres derrotas consecutivas, dos de ellas en casa, y que continúa hundido en los puestos de descenso. El conjunto armero se adelantó en el minuto 23 a través de Arbilla, pero antes del descanso Manu Justo puso las tablas en el marcador desde el punto de penalti, tras ser previamente revisada la jugada por el VAR. Poco después de comenzar la segunda mitad, el cuadro leonés se adelantó con un gol de Thiago Ojeda y el equipo de Beñat San José lo intentó hasta el final pero no tuvo acierto y los tres puntos se fueron a León para acercar a la Cultural a los puestos de playoff.

Granada – Ceuta

Granada y Ceuta empataron en el Nuevo Los Cármenes, un resultado que mantiene al conjunto granadino fuera de los puestos de descenso, y que permite a los caballas colocarse en la sexta plaza de la clasificación empatados a puntos con el Burgos. Los locales se adelantaron en el minuto 19 a través de Pedro Alemañ y tuvo ocasiones para aumentar la distancia en el marcador, pero al filo del descanso el equipo ceutí firmó el empate en una falta directa lanzada por Cristian Rodríguez.

Burgos – Albacete

El Albacete se llevó la victoria de El Plantío en un encuentro sin grandes ocasiones para ambos equipos. En el tramo final del encuentro, en un córner Pepe Sánchez ganó el primer palo y su peinada quedó perfecta para que Jefté rematara en boca de gol. El conjunto de Ramis buscó el empate hasta el último momento, pero el conjunto manchego logró sumar tres puntos vitales por la permanencia y estiró la mala racha del Burgos.

Las Palmas – Mirandés

Empate sin goles entre Las Palmas y Mirandés en el Estadio de Gran Canaria en un encuentro con varias polémicas. El conjunto local tuvo que resistir desde el minuto 38 con uno menos tras la expulsión del guardameta Dinko Horkas. Tras una pérdida de Amatucci, Horkas rechazó el balón con un brazo fuera del área tras un disparo de Carlos Fernández desde su campo que iba a gol. El VAR llamó al árbitro y el portero local vio la roja directa. Diez minutos antes de esa jugada le anularon un gol a Iker Córdoba por fuera de juego, y justo antes de llegar al descanso el árbitro tuvo que rectificar su decisión de pitar penalti por mano de Sergio Barcia a disparo de Bauzá.

Málaga – Zaragoza

Otro empate para cerrar la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion. El Málaga se adelantó en el minuto 17 con un tanto de Einar Galilea, pero en el descuento el Zaragoza logró rescatar un punto de La Rosaleda tras un penalti que transformó Dani Gómez. De esta forma, el cuadro maño suma su cuarta jornada consecutiva sin perder, aunque continúa en el último puesto de la tabla.