Todo lo que hay que saber antes del sorteo de Copa que emparejará al Dépor con un Primera

Imagen del último partido entre el Dépor y el Celta en Riazor Archivo DXT

Tras eliminar al Sabadell, el Deportivo recibirá a un Primera División en los dieciseisavos de Copa del Rey. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo conocerá este martes a su rival para la eliminatoria que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre a partido único en Riazor, justo después de que los blanquiazules reciban a la Real B, y antes de que cierren el 2025 visitando al Andorra el sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas.

El sorteo comenzará a partir de las 13.00 horas y se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube oficial de la RFEF y por Teledeporte. Estarán en el bombo un total de 32 equipos: 17 de Primera, 9 de Segunda, 5 de Primera RFEF, entre los que se encuentra el Ourense CF, del cedido por el Deportivo Adrián Guerrero, y solamente uno de Segunda RFEF, el Atlético Baleares, que logró eliminar al Espanyol. Entre los posibles rivales del conjunto coruñés no están los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que se estrenarán en el torneo copero en esta tercera ronda, ya que a todos ellos les tocará medirse a un equipo de las categorías más inferiores.

Posibles rivales del Dépor

Después de siete años alejados de la máxima categoría y con apenas dos excepciones, que fueron los cruces contra Alavés (temporada 2020-21) y Osasuna (2021-22), Riazor volverá a ver un rival de Primera. Los equipos con los que podrá quedar emparejado el cuadro coruñés son: Real Sociedad, Alavés, Getafe, Elche, Mallorca, Osasuna, Betis, Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta, este último, el más apetecible para la afición blanquiazul.

“He tenido la suerte de vivir ese derbi por la tele pero nunca jugarlo. Por supuesto, si nos toca, nosotros encantados de que haya ese derbi. Estoy seguro que sería una fiesta para la ciudad y para nosotros también”, afirma el delantero deportivista Cristian Herrera, que comparte el mismo deseo que muchos deportivistas.

Un ansiado derbi

Desde que el Deportivo logró el pase a la siguiente ronda, y el Celta de Vigo superó al Sant Andreu de Segunda RFEF en la tanda de penaltis, es decir, que el derbi ya se podía convertir en una realidad, la gran mayoría de aficionados de ambos equipos comenzaron a manifestar rápidamente en redes sociales su deseo de enfrentarse y volver a vivir un partido que no sucede desde mayo de 2018. Durante su etapa en el barro de la Primera RFEF, al conjunto coruñés le tocó jugar en varias ocasiones contra el filial del equipo vigués, pero no se mide al primer equipo desde hace ya siete años.

Debido a que tan solo hay una posibilidad entre trece de que la bola del Dépor se junte con la del Celta, las probabilidades reales de que queden emparejados antes de que comience el sorteo son de un 7,7%. Cuando los equipos de Primera RFEF que no jueguen contra un club de la Supercopa ya tengan un rival de Primera División, empezará el sorteo entre los nueve de Segunda y los de la máxima categoría que todavía queden libres. Si en ese momento aún no ha salido el Celta, las posibilidades ascenderían.

En el hipotético caso de que el Celta visite Riazor a mediados de diciembre llegaría tras sufrir ante el Sant Andreu, dirigido por el exdeportivista Natxo González, para pasar de ronda en Copa, pero después de vencer por 2-0 al Real Madrid en el Bernabéu apenas tres días después. Justo antes de la tercera ronda del torneo copero, a los celestes todavía les queda recibir en Balaídos al Bolonia en Europa League y al Athletic Club en Liga.