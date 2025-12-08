Otro cumpleaños infeliz para el Deportivo

Andone dispara a portería en el Deportivo-Real Sociedad (5-1) del 5 de diciembre de 2016 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La derrota contra el Castellón en Riazor cortó sendas rachas victoriosas del Deportivo, la de cinco triunfos ligueros y la de siete en partidos oficiales, además de desposeer al conjunto blanquiazul del liderato. También ha servido para dar continuidad a otra racha, negativa en este caso. El equipo coruñés acumula nueve años sin conocer la victoria en el partido previo a su cumpleaños.

Hoy se cumplen 119 años del partido fundacional del Deportivo, celebrado el 8 de diciembre de 1906. Y se cumplen nueve años sin que el equipo celebre su aniversario con un triunfo. Desde que el 5 de diciembre de 2016, tres días antes de festejar su 110º aniversario, se impusiera a la Real Sociedad por 5-1 en partido de Primera División, el equipo blanquiazul siempre ha visto cómo su rival de turno le aguaba la fiesta.

La racha comenzó el 2 de diciembre de 2017, en el partido inmediatamente anterior al 111º cumpleaños. El Sevilla fue el verdugo de un Dépor (2-0) que caminaba sin remisión hacia Segunda. Wissam Ben Yedder y un Krohn-Dehli que pocas semanas después firmaría por la entidad herculina anotaron los goles. Un año después, ya en Segunda, el Deportivo jugó el mismo día de su 112º cumpleaños. Fue en Riazor frente al Numancia, que arrancó un empate (2-2) pese a que los blanquiazules ganaban por 2-0 a la media hora de juego. También en Segunda se produjo, el 8 de diciembre de 2019, una derrota en Riazor frente al Zaragoza (1-3). Fue el decimoctavo encuentro consecutivo sin ganar para un Deportivo que veía demasiado cerca un descenso a Segunda B que acabó consumándose pese a una segunda vuelta con números de ascenso.

El asunto no mejoró en los cuatro años en el barro. El Deportivo empató a domicilio sendos duelos de rivalidad regional en sus dos primeras campañas en la tercera categoría. Primero, el 5 de diciembre de 2020 ante el Pontevedra en Pasarón (1-1). Después, el 4 de diciembre de 2021, en A Malata contra el Racing de Ferrol (0-0), en un partido que tuvo en sus botas Dani Nieto con un penalti en el minuto 85 que estrelló en el travesaño. Tampoco pudo celebrar su cumpleaños el Deportivo en el Nuevo Vivero de Badajoz el 6 de diciembre de 2022. La forma en que se produjo la derrota ante el equipo pacense fue, además, de las que más duele. Francis Ferrón marcó el único tanto del encuentro cuando ya se había superado el minuto 90. Justo un año después, el Deportivo cayó en Riazor frente al Tenerife en la Copa del Rey. El cuadro isleño se llevó la eliminatoria a partido único gracias a un tanto en la prórroga de Sergio González (2-3).

Ya de vuelta en la categoría de plata, el Deportivo acumula otras dos celebraciones frustradas. El 7 de diciembre de 2024 el aguafiestas fue, como en 2019, un Zaragoza que arrebató el triunfo a los blanquiazules con un tanto de Francho Serrano cuando el cronómetro señalaba dos minutos por encima del 90 (1-1). Ayer el Castellón fue más allá. El cuadro blanquinegro remontó el tanto inicial de Yeremay y se llevó de Riazor los tres puntos gracias a tres goles de jugadores suplentes en la segunda mitad.

Como en los últimos nueve años, este 8 de diciembre es un poco menos festivo para el deportivismo. Porque, pese a que el equipo sigue en posiciones de ascenso directo y las velas hay que soplarlas, una derrota es siempre una derrota.