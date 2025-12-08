Más malas noticias: Villares y Noubi, bajas en el Deportivo-Real Sociedad B

Diego Villares, conduciendo el balón ante Camara Germán Barreiros

El Deportivo-Castellón no solo dejó la mala noticia de la derrota en clave deportivista y el fin de la racha. Más allá de lo que dictamine la enfermería, el Deportivo deberá pagar en el encuentro del próximo domingo, 14 de diciembre, ante la Real Sociedad B (14.00 horas).

El cuadro deportivista recibirá al filial txuri-urdin, en el que será su segundo partido consecutivo en Riazor en liga, con las ausencias de Diego Villares y Lucas Noubi, que serán sancionados por el juez de Competición.

Por un lado, el capitán vio una cartulina amarilla por un agarrón a un contrario que le hará cumplir ciclo contra la Real. Es la quinta de la temporada, por lo que el vilalbés será el primer futbolista del equipo en tener que seguir un partido en la grada por acumulación de cartulinas.

“¿Si duele más no estar después de perder? Siempre tenemos ganas después de una derrota de que llegue el fin de semana siguiente. En algún momento tenía que llegar esa quinta amarilla. Compañeros hay de sobra para ocupar ese sitio”, explicó Villares al término del choque, en una comparecencia pública en la que también confirmó que su cartulina no había sido protestar.

No pudo esquivar el cartón Villares, como sí hicieron tanto Miguel Loureiro como Dani Barcia. Los dos defensores jugaron los 90 minutos y superaron el encuentro sin ver el cartón. Lo mismo sucedió con Arnau Comas, el cuarto de los futbolistas apercibidos. Aunque en el caso del catalán lo tenía bien fácil, pues siguió todo el partido desde el banquillo.

Roja de VAR

No tuvo la misma suerte Lucas Noubi. En una de las acciones finales del encuentro, el belga intentó rematar de chilena un balón suelto y golpeó sin intención en la cara a Sienra.

En un principio, el colegiado de campo amonestó al defensor deportivista con amarilla. Era la cuarta del curso para el futbolista del Deportivo, que alcanzaba también la condición de apercibido —como Quagliata, que vio la amarilla y alcanza las cuatro—. Finalmente, Óliver de la Fuente le pidió que acudiese a la pantalla de VAR para revisar la acción, que acabó en tarjeta roja.