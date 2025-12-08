Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Más malas noticias: Villares y Noubi, bajas en el Deportivo-Real Sociedad B

El vilalbés vio la quinta amarilla y el belga, una roja previa llamada desde el VAR

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
08/12/2025 04:11
Diego Villares, conduciendo el balón ante Camara
Diego Villares, conduciendo el balón ante Camara
Germán Barreiros
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Deportivo-Castellón no solo dejó la mala noticia de la derrota en clave deportivista y el fin de la racha. Más allá de lo que dictamine la enfermería, el Deportivo deberá pagar en el encuentro del próximo domingo, 14 de diciembre, ante la Real Sociedad B (14.00 horas).

El cuadro deportivista recibirá al filial txuri-urdin, en el que será su segundo partido consecutivo en Riazor en liga, con las ausencias de Diego Villares y Lucas Noubi, que serán sancionados por el juez de Competición.

Por un lado, el capitán vio una cartulina amarilla por un agarrón a un contrario que le hará cumplir ciclo contra la Real. Es la quinta de la temporada, por lo que el vilalbés será el primer futbolista del equipo en tener que seguir un partido en la grada por acumulación de cartulinas.

Yeremay se lamenta tras un ocasión fallada

El rey Dépor iba desnudo

Más información

“¿Si duele más no estar después de perder? Siempre tenemos ganas después de una derrota de que llegue el fin de semana siguiente. En algún momento tenía que llegar esa quinta amarilla. Compañeros hay de sobra para ocupar ese sitio”, explicó Villares al término del choque, en una comparecencia pública en la que también confirmó que su cartulina no había sido protestar.

No pudo esquivar el cartón Villares, como sí hicieron tanto Miguel Loureiro como Dani Barcia. Los dos defensores jugaron los 90 minutos y superaron el encuentro sin ver el cartón. Lo mismo sucedió con Arnau Comas, el cuarto de los futbolistas apercibidos. Aunque en el caso del catalán lo tenía bien fácil, pues siguió todo el partido desde el banquillo.

Roja de VAR

No tuvo la misma suerte Lucas Noubi. En una de las acciones finales del encuentro, el belga intentó rematar de chilena un balón suelto y golpeó sin intención en la cara a Sienra.

En un principio, el colegiado de campo amonestó al defensor deportivista con amarilla. Era la cuarta del curso para el futbolista del Deportivo, que alcanzaba también la condición de apercibido —como Quagliata, que vio la amarilla y alcanza las cuatro—. Finalmente, Óliver de la Fuente le pidió que acudiese a la pantalla de VAR para revisar la acción, que acabó en tarjeta roja.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mus Barro celebra una acción durante su etapa en Estudiantes

El Básquet Coruña suma músculo con el pívot Mus Barro
Raúl Ameneiro
Un seguidor del Deportivo a la salida de Riazor tras el duelo con el Castellón

La afición del Deportivo, enfadada con la imagen del equipo tras la derrota ante el Castellón: "Era mejor no haber venido"
Esther Durán
Andone dispara a portería en el Deportivo-Real Sociedad (5-1) del 5 de diciembre de 2016

Otro cumpleaños infeliz para el Deportivo
Lois Novo
Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Castellón

Las tres claves de Noé López del Dépor-Castellón
Zeltia Regueiro