Las tres claves de Noé López del Dépor-Castellón

Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Castellón Germán Barreiros

Estas son las tres claves de la derrota del Deportivo ante el Castellón (1-3) de este domingo en Riazor.

GOL DEL DÉPOR EN EL PEOR MOMENTO

Diana de Yeremay cuando más sufría el Dépor. El Castellón generaba muchos problemas posicionales, obligando con su presión alta a mucho juego en largo. Se desajustaba el conjunto coruñés sobre todo con Cala partiendo de fuera a dentro, provocando dudas en José Ángel y generando indecisión para saltar en la parte defensiva del conjunto herculino.

Antonio Hidalgo: "Ha sido una primera parte igualada y en la segunda, con el gol, hemos ido a mucho peor" Más información

OTRA VEZ UN DÉPOR HUNDIDO

En la segunda parte el Castellón hundía al Depor por gestión de balón, algo que ya había pasado en otros duelos y que en esta ocasión ocurría muy pronto. Llegaba la remontada del equipo visitante, que ya había sido superior al Dépor durante casi todo el partido.

Pablo Hernández: "En el descanso hemos incidido en que había que insistir, que estábamos siendo mejores que el Deportivo" Más información

MERECIDA DERROTA BLANQUIAZUL

Después de siete encuentros consecutivos ganando ( cinco en liga) el Dépor caía en Riazor contra un Castellón superior en posicionamiento y orden táctico. Hidalgo tardó en reaccionar y cuando lo hizo no supo solucionar el desorden del equipo coruñés. Partido desastroso de los blanquiazules.