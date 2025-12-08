Mi cuenta

Las tres claves de Noé López del Dépor-Castellón

Estas son las impresiones del técnico tras la derrota de los blanquiazules ante el Castellón 

Zeltia Regueiro
08/12/2025 04:12
Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Castellón
Germán Barreiros
Estas son las tres claves de la derrota del Deportivo ante el Castellón (1-3) de este domingo en Riazor. 

GOL DEL DÉPOR EN EL PEOR MOMENTO

Diana de Yeremay cuando más sufría el Dépor. El Castellón generaba muchos problemas posicionales, obligando con su presión alta a mucho juego en largo. Se desajustaba el conjunto coruñés sobre todo con Cala partiendo de fuera a dentro, provocando dudas en José Ángel y generando indecisión para saltar en la parte defensiva del conjunto herculino.

Hidalgo, junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido ante el Ceuta en Riazor

Antonio Hidalgo: "Ha sido una primera parte igualada y en la segunda, con el gol, hemos ido a mucho peor"

OTRA VEZ UN DÉPOR HUNDIDO

 En la segunda parte el Castellón hundía al Depor por gestión de balón, algo que ya había pasado en otros duelos y que en esta ocasión ocurría muy pronto. Llegaba la remontada del equipo visitante, que ya había sido superior al Dépor durante casi todo el partido.

Pablo Hernández, durante un entrenamiento del Castellón

Pablo Hernández: "En el descanso hemos incidido en que había que insistir, que estábamos siendo mejores que el Deportivo"

MERECIDA DERROTA BLANQUIAZUL

Después de siete encuentros consecutivos ganando ( cinco en liga) el Dépor caía en Riazor contra un Castellón superior en posicionamiento y orden táctico. Hidalgo tardó en reaccionar y cuando lo hizo no supo solucionar el desorden del equipo coruñés. Partido desastroso de los blanquiazules.

