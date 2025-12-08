Las tres claves de Noé López del Dépor-Castellón
Estas son las impresiones del técnico tras la derrota de los blanquiazules ante el Castellón
Estas son las tres claves de la derrota del Deportivo ante el Castellón (1-3) de este domingo en Riazor.
GOL DEL DÉPOR EN EL PEOR MOMENTO
Diana de Yeremay cuando más sufría el Dépor. El Castellón generaba muchos problemas posicionales, obligando con su presión alta a mucho juego en largo. Se desajustaba el conjunto coruñés sobre todo con Cala partiendo de fuera a dentro, provocando dudas en José Ángel y generando indecisión para saltar en la parte defensiva del conjunto herculino.
OTRA VEZ UN DÉPOR HUNDIDO
En la segunda parte el Castellón hundía al Depor por gestión de balón, algo que ya había pasado en otros duelos y que en esta ocasión ocurría muy pronto. Llegaba la remontada del equipo visitante, que ya había sido superior al Dépor durante casi todo el partido.
MERECIDA DERROTA BLANQUIAZUL
Después de siete encuentros consecutivos ganando ( cinco en liga) el Dépor caía en Riazor contra un Castellón superior en posicionamiento y orden táctico. Hidalgo tardó en reaccionar y cuando lo hizo no supo solucionar el desorden del equipo coruñés. Partido desastroso de los blanquiazules.