LA LUPA | Deportivo 1-3 Castellón: Desubicado en el baile

David Mella, persiguiendo el balón en pugna con Lucas Alcázar Germán Barreiros

Invitado a una fiesta en la que no quería bailar, el Deportivo pensó que con pasarse la tarde apoyado en la barra esperando a que su belleza natural hiciese efecto, se iba a llevar a la más guapa. La estrategia ya le había funcionado otras veces. Así que volvió a intentarlo.

Nada de exhibirse quemando la pista. Nada de llamar la atención a base de ingenio. Visión periférica y búsqueda de contacto visual. Hasta encontrar un resquicio y tirar de su sugerente y genuino atractivo para volver a triunfar. Equilibrio emocional. No perder el tiempo y el orgullo picando piedra, sino esperar la oportunidad.

Pero esta vez, la reactividad no fue suficiente. Parecía que sí, pero no. Porque en la discoteca a orillas de la playa de Riazor irrumpió un desvergonzado equipo que le meneó hasta sacarle los colores y, con el Deportivo 1-3 Castellón, enseñarle a todos las carencias que el rey de la fiesta había sabido esconder con enorme tino.

Un cambio, pero sustancial

El Deportivo llegaba al encuentro contra el Castellón no solo en una gran dinámica de resultados, sino con la seguridad de haber recuperado en el Carlos Belmonte una de sus mejores versiones del curso.

LA LUPA | Albacete 0-2 Deportivo: Balón para mecer, sprint para golpear Más información

Frente al Albacete, el Dépor de los centrocampistas fluyó de buena manera con balón. Y aunque le faltó veneno, ese juego le ayudó no solo a controlar el partido, sino a ser más agresivo sin pelota. A no sufrir.

Apenas sufrió en el Belmonte el equipo de Hidalgo, que para la visita del equipo orellut devolvió a la titularidad a Diego Villares en detrimento de Charlie Patiño. Con Noubi por Comas para devolver a Loureiro al eje de la zaga, la modificación en el centro del campo era más sustancial de lo que indicaba su simplicidad.

El cuerpo técnico del Dépor, sabedor de las virtudes con balón del Castellón y de su capacidad de presión, quería las piernas de Villares no solo para poder ir arriba en defensa, sino para que ayudasen a generar espacios que otros aprovechasen con balón. Renunciar al control de Patiño para ganar amenaza y que la batuta la cogiesen otros. Coherente, teniendo en cuenta que las facilidades que ofreció el Alba probablemente no se repetirían en el equipo albinegro.

Encorsetado y atropellado

De este modo, el Deportivo planteó un partido que, en su vertiente ofensiva, se basaba en tratar de que el Castellón se estirase. En atraerlo para poder generarle espacios entre líneas. Partirle para poder atacarle.

Tenía muy claro Pablo Hernández que eso era lo que iba a buscar la escuadra blanquiazul y no cayó en la trampa. “Hemos trabajado bien la presión. El Dépor la iba a tener lejos de su campo y ahí no nos importaba. Hemos estado bien para tapar esos saltos de línea que ellos buscan cuando te atraen”, explicaba el técnico castellonense al término del encuentro, en un resumen perfecto de las pautas defensivas que siguió su equipo.

El Castellón, pasivo, esperando en 4-4-2 a un Deportivo que buscaba iniciar el juego a partir de los centrales para buscar pases intermedios. Era imprescindible provocar movilizaciones del rival

Estructurado en un 4-4-2 que fue zonal y poco agresivo en las primeras líneas, el Castellón no fue a acosar a los centrales del Deportivo, sino que priorizó la temporización y los marcajes estrechos a los deportivistas que acudían al apoyo para negarle salidas al cuadro herculino. Lo consiguió con creces.

Así, el Deportivo vivió encorsetado en su propio juego. El equipo herculino propuso un inicio con protagonismo para los dos centrales, a los que, en ocasiones, se sumaba a su altura un mediocentro —principalmente, José Ángel—. Por delante, siempre un pivote que ejercía más de factor atractor que apoyo, pues el Dépor apenas buscó pases sobre él.

Así, la intención del equipo era jugar sobre uno de los dos centrales abiertos y buscar pases diagonales a las apariciones en espacios intermedios de Soriano, Yeremay o incluso Stoichkov. Con Villares encargado de estirar al rival en muchas ocasiones para generar más metros libres en el centro del campo y el entendimiento entre Mario y Yere para repartirse los espacios y aparecer donde el otro no estaba, el Dépor intentó evolucionar su juego para asentarse en campo contrario. Pero no lo consiguió.

Soriano atrae a Gere y Yeremay acude al espacio libre para recibir el pase diagonal de Barcia, girar y atacar de cara a la defensa.

Faltaron mecanismos y atrevimiento para movilizar más a un rival que supo cómo temporizar, faltó dinamismo y faltó un acierto que se transformó en atropello. Fueron muchas las imprecisiones individuales, especialmente de un terrible Mella, un muy mal Yeremay y un atropellado Soriano.

No hubo tampoco demasiada paciencia, pues no fueron pocas las veces que ante cada dificultad, Barcia apostó por jugar directo en vez de tratar de encontrar a un Soriano que se ubicaba con asiduidad lateralizado y con el que, por mucha vigilancia de Mabil que hubiese, se podía conectar.

Barcia hace un cambio que sale bien a Noubi, pero es más incierto que buscar a Soriano, que se la pide lateralizado (aunque Mabil trata de tapar pase, hay línea), con Quagliata y Yeremay fijando.

Danzas, parejas y redes

En ataque posicional el Deportivo fue incapaz ya no solo de producir ocasiones sino de asentarse en campo contrario. Y quizá porque es sabedor de las dificultades de su equipo con balón, Antonio Hidalgo planteó un plan agresivo en el aspecto defensivo. Si no puedo construir desde abajo, voy a robar lo más arriba posible para poder correr o, al menos, asentarme en campo contrario.

El Castellón iniciaba con tres defensas, situaba a sus dos medios por delante y ubicaba a Álex Cala como mediapunta, con el extremo zurdo Pablo Santiago metiéndose por dentro para conformar prácticamente un cuadrado interior y dejar las bandas para el lateral zurdo Alcázar y el extremo Mabil.

A esta estructura respondió el Deportivo a pares. Fijando a Yeremay sobre Mellot —central diestro—, a Stoichkov sobre Alberto —cental interior— y a Soriano, Villares y Jurado sobre los pivotes Gere y Barri y el mediapunta Cala. Mientras, en la derecha el funcionamiento era particular. Si la jugada evolucionaba por ese sector, era un Mella situado en intermedias el que ‘saltaba’ a por el central zurdo Sienra, con Loureiro y Noubi repartiéndose las marcas de Alcázar y Santiago.

El Deportivo, presionando hombre a hombre con Mella como 'comodín' que saltaba a Sienra pero estaba, a la vez, pendiente de Alcázar y Santiago para ayudar a Noubi y Loureiro

De este modo, el Dépor transformaba el encuentro en un mano a mano a través del que por momentos pudo controlar a un Castellón al que, sin embargo, nunca se le vio del todo incómodo. Porque con constantes movilidades —principalmente de sus futbolistas interiores— y una alta capacidad para interpretar cuándo conducir o arriesgar pases, el equipo castellonense fue capaz de amenazar la portería de Parreño ya en la primera mitad.

Especialmente significativo fue el trabajo de Cala. Con José Ángel persiguiéndole a todo el campo para evitar que jugase cómodo, el catalán logró exigirle muchísimo recorrido y apartarle de la zona central para que el Deportivo se quedase, en muchas ocasiones, sin red de sustentación. Sin estructura.

Sin llegar a sufrir a ese nivel, el Castellón consiguió por momentos lo que el Málaga logró en La Rosaleda: hacer larguísimo a un equipo que no ganó los suficientes duelos como para terminar de redondear el plan sin balón del primer acto.

La presión a pares acababa provocando que la estructura pierda orden, con los medios muy separados. Matthys logra conectar con Mabil, que controla y juega para un Cala que gana la carrera a Jurado

Aunque fue precisamente en una presión tras pérdida en la que encontró la situación idónea para adelantarse. Recuperación alta y gol. Más casual que causal, pues Alberto disponía de carril abierto en la derecha no solo para evitar la pérdida, sino que incluso para obligar al Dépor a correr hacia atrás.

La acción previa al 1-0, en la que Alberto sale victorioso del duelo con Yeremay, pero se equivoca. Con espacio abierto a Mellot, al que no podía saltar Quagliata, quiso conducir y Soriano recuperó

Pasividad abajo

Si a la hora de ir a presionar el equipo tuvo esa intención más agresiva —no del todo conseguida—, más pasivo fue una vez el rival le superaba y se asentaba en campo del Deportivo. Una vez más, el Dépor fue un equipo relativamente contemplativo cerca del área propia, pues buscó protegerse por acumulación más que incomodar al poseedor.

Un claro ejemplo fue la jugada del 1-1, en la que el equipo deportivista acudió al sector izquierdo para defender en superioridad numérica, pero no posicional. Sin acosar al futbolista que disponía del balón ni proteger el pase fuera de esa zona de alta densidad, Barri pudo encontrar con facilidad a Doué mientras el Dépor estaba con una última línea circunstacialmente compuesta por seis futbolistas y Villares más pendiente de que Suero no recibiese alejado que de tapar el tiro.

El Dépor se protege llevando al carril exterior a varios pero sin acosar al poseedor. A espaldas acude Doué, que tiene tiempo y espacio para rematar ante la hundida defensa y el contemplativo Villares

¿El resultado? Golazo. Tenía que suceder cuando en cada partido juegas tantas papeletas liberando la frontal del área en ese tipo de acciones que progresan por carriles exteriores.

Otro ejemplo de cómo el rival explotó los déficits del equipo deportivista fue la acción previa al córner del 1-2, en el que el Deportivo ya se estructuraba en un 5-3-2 muy estrecho, que concede demasiado espacio y tiempo por fuera en campo contrario a los rivales debido al hundimiento de la última línea y a la incapacidad de la segunda línea para cubrir a lo ancho.

La estructura en 5-3-2 del Deportivo es fácil de hundir por fuera. Sienra llega alto con mucho tiempo y espacio y filtra a Suero, que saca de zona a Noubi y le ataca la espalda. Córner y 1-2.

Sienra llegó con libertad, Suero sacó de zona a Noubi y picó al espacio entre central nuclear y exterior para forzar un córner que fue mortal. Demasiado fácil.

Entregarse al cara o cruz

Por aquel entonces, el Deportivo ya había modificado la estructura con Mella como carrilero y pareja de un Cipenga que estaba haciendo daño a Noubi y, a la vez, liberaba a Suero.

Con el 1-1, Hidalgo decidió ubicar a Soriano con Patiño en el centro del campo, mandar a Yeremay a la izquierda y colocar una doble punta Mulattieri-Zaka.

Mulattieri baja un balón directo y se lo cede a Mella, que en superioridad se lía y permite que le lleguen tres rivales. Con el equipo abierto, la acción acaba en el paradón de Germán a Camara

El técnico quiso agitar el árbol y entregarse a un partido de ida y vuelta, descontrolado y de transiciones constantes que le pudo salir cara, pero le resultó cruz. Porque no aprovechó las ocasiones en las que pudo correr y acabó siendo penalizado en sus propias pérdidas por errores propios en las que el equipo estaba completamente abierto. Cuando quiso bailar, no supo cómo.