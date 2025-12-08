Mi cuenta

Dépor

La afición del Deportivo, enfadada con la imagen del equipo tras la derrota ante el Castellón: "Era mejor no haber venido"

El conjunto blanquiazul perdió en la tarde de este domingo el liderato de Segunda División tras perder su primer partido del curso en Riazor

Esther Durán
08/12/2025 12:23
Un seguidor del Deportivo a la salida de Riazor tras el duelo con el Castellón
DXT
Riazor sufrió este domingo su primera derrota de la temporada como local, pero el golpe no dolió únicamente por el resultado reflejado en el marcador. Si tras el duelo frente al Ceuta se generó la polémica del grado exigencia en el juego del equipo por parte de los deportivistas, a pesar de que, sin un fútbol muy vistoso, pero que sí daba resultado, no paraba de acumular victorias, este bache terminó de encender el debate.

Minutos después del pitido final, nuestra compañera Lucía Dávila salió a los aledaños de Riazor para recoger las opiniones de la afición del Deportivo. Allí, se encontró con seguidores muy críticos y que la mayoría compartían el mismo sentimiento: la frustración. Incluso hubo quien afirmó que era mejor “no haber venido” y que fue un partido “duro de ver”, aunque todos terminaron llegando a la misma conclusión: que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo debe mejorar.

Aun así, algunos fueron más comprensivos, y a pesar de tener las sensaciones todavía en caliente, muchos continúan confiando en el ascenso, e incluso, en terminar líderes la temporada: “Íbamos primeros y ahora ya nos supera el Racing. Difícil de remontar, pero bueno, se confía en el primer puesto”. Además, como no podía ser de otra forma haciendo esta pregunta en Galicia, el “malo será” estuvo presente en la opinión de uno de los aficionados, al que no le sorprendió la derrota, pero no por el Deportivo, sino por la tendencia de una categoría tan complicada como igualada como es la Segunda División: “Hoxe a verdade é que moi mal, pero case é normal. Levabamos sete vitorias seguidas, é imposible gañar todo. É duro pero hai que seguir, seguimos en ascenso directo así que malo será que non ascendamos”.

