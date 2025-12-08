La afición del Dépor que quiere derbi en la Copa: "Si ganamos, les vacilamos el doble, y si perdemos... Bueno, están en Primera"

Dos aficionados del Dépor, contestando a la encuesta antes del partido ante el Castellón DXT

Desde que el Deportivo pasó a la siguiente ronda en la Copa del Rey, en la cabeza de los aficionados blanquiazules se instaló inmediatamente un deseo: volver a vivir un Dépor-Celta. Para que el deseo cobrara realidad, solo quedaba que el conjunto celeste lograra eliminar al Sant Andreu de Segunda RFEF. Debido a la diferencia de categorías parecía algo más que probable, pero en el torneo del K.O. no hay que dar nada por hecho. Y eso es justamente lo que pensaron los deportivistas, pendientes en redes sociales de lo que hacían los vigueses, cuando el encuentro se fue a la prórroga y Alexis adelantó al conjunto local. Finalmente, Borja Iglesias tardó poco en subir el empate al marcador y el Celta logró el pase en la tanda de penaltis.

Ya era real. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo recibirá a un Primera División en Riazor y el Celta está entre los candidatos. “Yo lo primero que hice fue sacar las estadísticas y ver qué probabilidad había real de que hubiera un Dépor-Celta. Tengo muchísimas ganas, ojalá. Ya hace muchos años y hace mucha ilusión”, afirmó un aficionado en la previa del duelo ante el Castellón.

En una encuesta realizada por DXT Campeón este domingo, no hubo ni un solo deportivista que respondiera de forma negativa a la posibilidad de medirse al conjunto celeste en dieciseisavos del torneo copero: “A mí me gustaría por el rollo de volver a vivir un derbi, que al final llevamos unos años sin él. Además, en Riazor sería un momento bonito, volver a jugar contra ellos”. E incluso hubo quien se atrevió a ir más allá: “Creo que sería de los rivales asequibles, entonces, pues para pasar una ronda más y tener más Copa en Riazor”, afirmó un seguidor, que aún no sabía que pocas horas después el equipo de Claudio Giráldez vencería al Real Madrid en el Bernabéu.

El Deportivo no se mide al primer equipo del Celta desde mayo de 2018, ya que durante la andadura del conjunto coruñés en Primera RFEF sí se tuvo que enfrentar al filial celeste. Esto quiere decir, que los seguidores blanquiazules que ahora se encuentran en la adolescencia, eran demasiado pequeños cuándo eso sucedió, por lo que no tienen grandes recuerdos de lo que es vivir ese partido. “Yo sería la primera vez que lo veo en Riazor y sería muy bonito”, afirmó un joven deportivista, mientras su padre, que disfrutó de unos cuantos, asentía con la cabeza a su lado. Quedan pocas horas para conocer si finalmente las bolas del sorteo estarán a favor de la ‘fiesta del fútbol gallego’ y Deportivo y Celta quedarán emparejados, pero lo que sí se sabe es que los gallegos tienen ganas de volver a disfrutar de un enfrentamiento que ha dejado grandes momentos a lo largo de su historia.