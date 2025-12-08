Helton Leite se va a la B con el Fortaleza

Helton Leite, durante un partido Instagram: @heltonleite77

Fortaleza, equipo donde milita actualmente el exportero del Deportivo Helton Leite, descendió en la noche de este domingo a la Serie B tras perder (4-2) ante el Botafogo de Davide Ancelotti en Río de Janeiro. A pesar de que desde hace varias jornadas todo apuntaba a que perderían la categoría, la llegada de Martín Palermo al banquillo les dio aire y esperanza, pero finalmente no pudo obrar el milagro.

Después de lograr cuatro victorias consecutivas, llegaron al feudo del Botafogo, el Nilton Santos, salvados y dependiendo de sí mismos. Y de hecho, se adelantaron en el minuto 17 a través de Breno, pero al filo del descanso, Álvaro Montoro subió el empate al marcador. El partido se volvió loco en la segunda mitad. Apenas tres minutos después de reanudarse el juego, Arthur Cabral remontó el encuentro, aunque fue por poco tiempo, porque Adam Bareiro volvió a igualar rápidamente el duelo. La ilusión por no descender se mantuvo hasta casi el final, cuando Fernando Marçal en el 84 y Mateo Ponte en el 95 dieron la victoria al Botafogo. Además ganaron Santos, Vitoria e Internacional, rivales directos, sentenciaron al conjunto dirigido por Palermo.

Helton Leite llegó al Deportivo en agosto de 2024. Durante su única temporada en A Coruña, disputó 37 partidos como titular en Segunda División. La entidad coruñesa contaba con el brasileño para el siguiente curso, pero casi un año después de su llegada, Fortaleza abonó su cláusula de rescisión y el guardameta abandonó Riazor rumbo a su tierra, donde no tuvo gran protagonismo este curso y solamente disputó cuatro encuentros.