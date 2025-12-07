Pablo Hernández: "En el descanso hemos incidido en que había que insistir, que estábamos siendo mejores que el Deportivo"

Pablo Hernández, durante un entrenamiento del Castellón CDC

Pablo Hernández, técnico del Castellón, destacó como clave de la victoria de su equipo ante el Deportivo por 1-3 el trabajo defensivo de los suyos, con el que fueron capaces de minimizar el fútbol ofensivo de la escuadra blanquiazul.

Partido: “Muy contento. Los jugadores han hecho un trabajo excepcional. Jugábamos contra un rival que nos iba a exigir mucho. Se nos ha puesto el partido en contra con un error en salida de balón pero en el descanso hemos hablado que no estábamos mal, que había que insistir y que estábamos siendo mejores al Deportivo. Luego los cambios han ayudado”.

El trabajo para defender al Dépor. "Sabiendo de la calidad de los jugadores del Dépor, era casi inevitable que te transiten Hemos trabajado mucho e incidido en las vigilancias. Teníamos que estar juntos. Hemos trabajado bien la presión. El Dépor la iba a tener lejos de su campo y ahí no nos importaba. Hemos estado bien para tapar esos saltos de línea que ellos buscan cuando te atraen. Hemos tapado muy bien. Con balón hemos hecho lo habitual, acumulado gente por delante y teniendo paciencia”.

Balón parado. “Justo le había llamado para el cambio y ha salido el balón. Le hemos dado un poco más de prisa al ver que era córner. Hemos tenido la suerte de poder hacer el cambio. Sabemos que nos puede dar mucho en balón parado porque es un jugador con talla, que nos puede dar kmucho ahi”.

Cambios. “Muy contento. De eso se trata un equipo, de que estén todos enchufados. Tenemos una plantilla muy larga y habrña momentos para todfos. Cuando salen desde el banqjuillo y dan este plus, es una alegría. Todos son importantes. Creo que es la primera vez que repito alineaciíon. Todos tendrán oportunidades”.

Poco peligro del Dépor corriendo. “Sabíamos que uno de sus fuertes eran las transiciones. Conducen bien el balón y tenían uno contra uno. Buen trabajo en la presion, estar juntos y no dejar pases entre líneas. Pero sabemos de la calidad de sus jugadores”

El gol encontrando el espacio libre en la frontal del Dépor. “Era un patrón del Deportivo y nuestro también. Acumulamos mucha gente en el área, pero no centramos por centrar. Si hay que dar un pase más, lo hacemos. Sí que es verdad que en directo he dicho: 'Está un poco lejos'. Pero ha marcado un gran gol”

La polémica. “Era una jugada algo escorada a la banda y estaba Alberto bastante cerca. No la veo roja. Ese tipo de jugadas están al límite y es difícil decantarte. Hay que respetar las decisiones del colegiado. Creo que la roja al Deportivo no es roja porque es una disputa de balón y podía haberse ahorrado la roja”