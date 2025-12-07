Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo 1-3 Castellón

Pablo Hernández: "En el descanso hemos incidido en que había que insistir, que estábamos siendo mejores que el Deportivo"

El técnico dio valor al trabajo defensivo del Castellón para incomodar el juego del Dépor

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
07/12/2025 21:13
Pablo Hernández, durante un entrenamiento del Castellón
Pablo Hernández, durante un entrenamiento del Castellón
CDC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Pablo Hernández, técnico del Castellón, destacó como clave de la victoria de su equipo ante el Deportivo por 1-3 el trabajo defensivo de los suyos, con el que fueron capaces de minimizar el fútbol ofensivo de la escuadra blanquiazul.

Partido: “Muy contento. Los jugadores han hecho un trabajo excepcional. Jugábamos contra un rival que nos iba a exigir mucho. Se nos ha puesto el partido en contra con un error en salida de balón pero en el descanso hemos hablado que no estábamos mal, que había que insistir y que estábamos siendo mejores al Deportivo. Luego los cambios han ayudado”.

El trabajo para defender al Dépor. "Sabiendo de la calidad de los jugadores del Dépor, era casi inevitable que te transiten Hemos trabajado mucho e incidido en las vigilancias. Teníamos que estar juntos. Hemos trabajado bien la presión. El Dépor la iba a tener lejos de su campo y ahí no nos importaba. Hemos estado bien para tapar esos saltos de línea que ellos buscan cuando te atraen. Hemos tapado muy bien. Con balón hemos hecho lo habitual, acumulado gente por delante y teniendo paciencia”.

Balón parado. “Justo le había llamado para el cambio y ha salido el balón. Le hemos dado un poco más de prisa al ver que era córner. Hemos tenido la suerte de poder hacer el cambio. Sabemos que nos puede dar mucho en balón parado porque es un jugador con talla, que nos puede dar kmucho ahi”.

Cambios. “Muy contento. De eso se trata un equipo, de que estén todos enchufados. Tenemos una plantilla muy larga y habrña momentos para todfos. Cuando salen desde el banqjuillo y dan este plus, es una alegría. Todos son importantes. Creo que es la primera vez que repito alineaciíon. Todos tendrán oportunidades”.

Poco peligro del Dépor corriendo. “Sabíamos que uno de sus fuertes eran las transiciones. Conducen bien el balón y tenían uno contra uno. Buen trabajo en la presion, estar juntos y no dejar pases entre líneas. Pero sabemos de la calidad de sus jugadores”

El gol encontrando el espacio libre en la frontal del Dépor. “Era un patrón del Deportivo y nuestro también. Acumulamos mucha gente en el área, pero no centramos por centrar. Si hay que dar un pase más, lo hacemos. Sí que es verdad que en directo he dicho: 'Está un poco lejos'. Pero ha marcado un gran gol”

La polémica. “Era una jugada algo escorada a la banda y estaba Alberto bastante cerca. No la veo roja. Ese tipo de jugadas están al límite y es difícil decantarte. Hay que respetar las decisiones del colegiado. Creo que la roja al Deportivo no es roja porque es una disputa de balón y podía haberse ahorrado la roja”

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Acción del partido disputado en Leyma

Nuevo triunfo de un Victoria que ya pisa los talones al filial de As Celtas
Santi Mendoza
Acción del Ural-Marte

Triunfo del Marte con dedicatoria para su compañero Manu González
Santi Mendoza
Imagen del Victoria-Ribeira, otro de los partidos de la jornada

El Órdenes mantiene la segunda posición tras ganar en el añadido
Santi Mendoza
Germán Barreiros

La explicación de la roja de Noubi tras la llamada del VAR: "Le ve e impacta con fuerza excesiva"
Xurxo Gómez