Diego Villares pugna por un balón con el ex del Dépor Rubén Díez durante el partido ante el Ceuta Quintana

Estadísticamente cuanto más se prolonga una buena o mala dinámica más cerca se está de que esta se rompa. No se trata de ser agoreros, son las reglas matemáticas las que quieren descabalgar al Deportivo de su buen momento en liga.

Van cinco triunfos seguidos en Liga para un equipo blanquiazul que es líder de Segunda con 32 puntos, empatado con el Racing de Santander, el único que le aguanta el ritmo a los de Antonio Hidalgo. Un equipo que, además, no ha perdido en Riazor, que vuelve a erigirse este año como un fortín.

Hidalgo: "Los objetivos se consiguen con gente como Cristian o Rubén"

Enfrente hoy a las 18.30 horas en Riazor el Castellón que, cual ave fénix, ha renacido de sus cenizas y que presenta una casi inmaculada hoja de servicios a domicilio. Una sola derrota en las últimas seis citas lejos de Castalia, ante el Almería y una racha que se completa con victorias contra Cultural Leonesa, Leganés y Andorra y tablas ante Eibar y Burgos.

Un equipo que, tras el despido de Johan Plat en la jornada cinco, ocupaba puestos de descenso con solo dos puntos y que en la actualidad cierra las posiciones de playoff de ascenso, con 25 unidades en su casillero.

Pablo Hernández: "El Dépor es ahora mismo el rival a batir"

Un cuadro orrelut que se desmarcaba por ser valiente o incluso a veces algo temerario en ataque, pero que ha sabido equilibrar esa faceta, sin perder un ápice de poderío ofensivo, con más contundencia defensiva. Una nueva versión del Castellón que vaticina, sobre el papel, un encuentro de menos goles de los que nos tienen acostumbrados en sus duelos ambos contendientes.

Una 'manita'

La campaña pasada el equipo castellonense, entonces dirigido por Schreuder, se iba de Riazor por estas fechas con una ‘manita’. Un partido en el que Mella firmaba dos dianas, Yeremay marcaba de penalti y Barbero y Diego Villares completaban la goleada. El guion apunta ser muy diferente esta tarde en Riazor.

No solo por parte del Castellón, también pensando en un Dépor que se muestra en la actualidad más seguro en defensa. La coruñesa es la segunda escuadra en la categoría de plata del fútbol español que menos encaja (14), empatada con el Valladolid y solo por detrás de Las Palmas, que ha recibido 10 tantos.

Las pistas para el Deportivo-Castellón que Antonio Hidalgo dejó en Sabadell

En medio de la vorágine de un calendario que no da tregua, con tres partidos comprimidos y apenas tres días entre el encuentro de Copa del Rey y el compromiso de esta tarde, Hidalgo ya dio pistas de por dónde podían ir los tiros de cara al once contra el Castellón: relevo esperado en la portería, con Puerto por Germán. Además en Sabadell no empleó a jugadores imprescindibles, aunque cargados de minutos, como Diego Villares, y también dio descanso a otros habituales como Arnau Comas y el lateral Giacomo Quagliata.

Dio también un respiro, aunque viajó a Sabadell, a Yeremay. Y repartió cargas para otros como Mella, Mario Soriano y Dani Barcia además de optar por la dupla Mulattieri-Eddachouri. Esbozos de la Nova Creu Alta para darnos las pinceladas de lo que puede mostrar el equipo blanquiazul ante el Castellón. Una alineación en la que una de las dudas es el estado de Noubi,que viajó a Sabadell y no tuvo minutos, así como el fuelle de un Loureiro, que lo ha jugado prácticamente todo.

Con Stoichkov fresco para poder tener opciones de ejercer como referencia en ataque otro de los interrogantes es si habrán logrado opositar al puesto jugadores como Rubén o Cristian Herrera, destacados en el duelo copero. Un abanico de alternativas para Hidalgo de cara a esta batalla de rachas en Riazor.