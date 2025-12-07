La explicación de la roja de Noubi tras la llamada del VAR: "Le ve e impacta con fuerza excesiva"

Germán Barreiros

Lucas Noubi se perderá el partido de la Real Sociedad B de la próxima semana por una desafortunada acción. En los últimos minutos del Deportivo-Castellón, el defensa belga golpeó a Sienra en la cara sin intención, en su intento de ejecutar una chilena. Y aunque el colegiado de campo, Manuel Orellana, dictaminó en directo que la acción era merecedora únicamente de amarilla, su compañero en el VAR, Óliver de la Fuente, le pidió que acudiese a la pantalla para revisar la acción.

Esta es la conversación entre ambos, publicada por la RFEF a última hora de la noche del domingo:

Óliver de la Fuente: "Manu, te recomiendo una revisión por un potencial juego brusco grave. Avísame cuando estés en pantalla".

Manuel Orellana: "Estoy en pantalla, Oliver".

O.D.F: "Vale, en mi opinión, el jugador local golpea con el pie en la cara, ¿de acuerdo? Le ve y le impacta en la cara con fuerza excesiva".

M.F: "Vale, perfecto Óliver. Voy a expulsar al número 4. Voy a cambiar la tarjeta por juego brusco grave".

Tras la revisión, que se vio en las pantallas del estadio, el colegiado modificó su decisión y mostró la roja directa a Noubi.