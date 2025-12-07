Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo 1-3 Castellón

El Uno x Uno del Dépor-Castellón: desacierto individual, desplome colectivo

Estas son nuestras notas de los blanquiazules en su derrota ante el cuadro orellut.

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
07/12/2025 21:02
El once del Dépor ante el Castellón
El once del Dépor ante el Castellón
Germán Barreiros
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Estas son nuestras notas tras la derrota del Deportivo ante el Castellón (1-3) en Riazor:

NOUBI. Superado (4). Bien por alto, con varios despejes poderosos de cabeza. Con problemas por la banda, cuando se le fueron por velocidad. Cometió algunas imprecisiones en defensa y adoleció de falta de contundencia. Muy blando en el gol de Cipenga. Vio la roja, tras correción del VAR, por una patada tras chilena sobre un rival.

LOUREIRO. De más a menos (5): Volvió al centro de la zaga. Comenzó muy correcto, sin complicarse en defensa y siendo contundente. Se acabó contagiado de la endeblez de una zaga que se hundió demasiado. 

BARCIA. Irregular (5). Atento al corte. Tuvo que lidiar con Mabil, al que no siempre pudo imponerse. Como le pasó al resto de la zaga fue a menos en la segunda parte y se le vio errático.

QUAGLIATA. Revolucionado (5). Se interpuso entre Mabil y la portería en una acción clara del Castellón. Cometió una falta peligrosa al borde del área. Fue objeto de una falta cuando corría una contra. Le ganó la posición Brignani en el segundo tanto orellut, llegando desde atrás. 

JOSÉ ÁNGEL. Cansado(5). Empezó entonado, ayudando en la salida de balón. Rebañó con elegancia desde el suelo varios esféricos. Se le vio muy sobrepasado en la segunda parte y fue sustituido.

DIEGO VILLARES. Desaparecido (5). Comenzó sumándose en ataque, pero se fue diluyendo. Fue uno de los amonestados y se perderá el duelo contra la Real Sociedad B. Bajó su rendimiento en la segunda parte. 

MARIO SORIANO. Poca aportación (4). Muy poca presencia la primera parte, algo no habitual con un Dépor poco constante en ataque. Aunque en la segunda tuvo más participación, fue inferior a la habitual. 

MELLA. Poco acierto (4). El primer disparo del partido del Dépor fue suyo. Siempre que pudo miró portería, pero no estuvo atinado. En la segunda fue de los pocos que propuso, asociándose con Yeremay. 

STOICHKOV. Intermitente (5). Repitió como referencia arriba. Hizo una innecesaria falta sobre Alberto y fue amonestado. Participó en la jugada del gol de Yeremay. Fue a menos en la segunda parte y uno de los cambios. 

YEREMAY. Insuficiente (4): No falló en el mano a mano con Matthys tras una buena combinación con Stoichkov después de una pérdida de Alberto. Siguió buscando en la segunda a Stoichkov y probó los reflejos del arquero rival, aunque sin fortuna ni demasiado acierto.

EL MEJOR. GERMÁN. No pudo pararlo todo (7). No se lo pensó a la hora de salir de puños para alejar el peligro de su zona en el primer acto. Volvió a protagonizar otra de sus paradas salvadoras, tras evitar el segundo del Castellón, al frustrar  un mano a mano ante Camara. Nada que hacer en el gol de Brignani ni en el de Cipenga, que llegó tras salvar él con el pie otro disparo.

Los cambios

Mulattieri (5). Tocó poco balón.

Eddachouri (4). Cayó en fuera de juego.

Patiño (5). Quiso dar pausa al juego

Herrera (-). Sin tiempo. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Acción del partido disputado en Leyma

Nuevo triunfo de un Victoria que ya pisa los talones al filial de As Celtas
Santi Mendoza
Acción del Ural-Marte

Triunfo del Marte con dedicatoria para su compañero Manu González
Santi Mendoza
Imagen del Victoria-Ribeira, otro de los partidos de la jornada

El Órdenes mantiene la segunda posición tras ganar en el añadido
Santi Mendoza
Germán Barreiros

La explicación de la roja de Noubi tras la llamada del VAR: "Le ve e impacta con fuerza excesiva"
Xurxo Gómez