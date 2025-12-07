El once del Dépor ante el Castellón Germán Barreiros

Estas son nuestras notas tras la derrota del Deportivo ante el Castellón (1-3) en Riazor:

NOUBI. Superado (4). Bien por alto, con varios despejes poderosos de cabeza. Con problemas por la banda, cuando se le fueron por velocidad. Cometió algunas imprecisiones en defensa y adoleció de falta de contundencia. Muy blando en el gol de Cipenga. Vio la roja, tras correción del VAR, por una patada tras chilena sobre un rival.

LOUREIRO. De más a menos (5): Volvió al centro de la zaga. Comenzó muy correcto, sin complicarse en defensa y siendo contundente. Se acabó contagiado de la endeblez de una zaga que se hundió demasiado.

BARCIA. Irregular (5). Atento al corte. Tuvo que lidiar con Mabil, al que no siempre pudo imponerse. Como le pasó al resto de la zaga fue a menos en la segunda parte y se le vio errático.

QUAGLIATA. Revolucionado (5). Se interpuso entre Mabil y la portería en una acción clara del Castellón. Cometió una falta peligrosa al borde del área. Fue objeto de una falta cuando corría una contra. Le ganó la posición Brignani en el segundo tanto orellut, llegando desde atrás.

JOSÉ ÁNGEL. Cansado(5). Empezó entonado, ayudando en la salida de balón. Rebañó con elegancia desde el suelo varios esféricos. Se le vio muy sobrepasado en la segunda parte y fue sustituido.

DIEGO VILLARES. Desaparecido (5). Comenzó sumándose en ataque, pero se fue diluyendo. Fue uno de los amonestados y se perderá el duelo contra la Real Sociedad B. Bajó su rendimiento en la segunda parte.

MARIO SORIANO. Poca aportación (4). Muy poca presencia la primera parte, algo no habitual con un Dépor poco constante en ataque. Aunque en la segunda tuvo más participación, fue inferior a la habitual.

MELLA. Poco acierto (4). El primer disparo del partido del Dépor fue suyo. Siempre que pudo miró portería, pero no estuvo atinado. En la segunda fue de los pocos que propuso, asociándose con Yeremay.

STOICHKOV. Intermitente (5). Repitió como referencia arriba. Hizo una innecesaria falta sobre Alberto y fue amonestado. Participó en la jugada del gol de Yeremay. Fue a menos en la segunda parte y uno de los cambios.

YEREMAY. Insuficiente (4): No falló en el mano a mano con Matthys tras una buena combinación con Stoichkov después de una pérdida de Alberto. Siguió buscando en la segunda a Stoichkov y probó los reflejos del arquero rival, aunque sin fortuna ni demasiado acierto.

EL MEJOR. GERMÁN. No pudo pararlo todo (7). No se lo pensó a la hora de salir de puños para alejar el peligro de su zona en el primer acto. Volvió a protagonizar otra de sus paradas salvadoras, tras evitar el segundo del Castellón, al frustrar un mano a mano ante Camara. Nada que hacer en el gol de Brignani ni en el de Cipenga, que llegó tras salvar él con el pie otro disparo.

Los cambios

Mulattieri (5). Tocó poco balón.

Eddachouri (4). Cayó en fuera de juego.

Patiño (5). Quiso dar pausa al juego

Herrera (-). Sin tiempo.