El rey Dépor iba desnudo

Yeremay se lamenta tras un ocasión fallada

Hubo un momento en la primera parte del partido de este domingo en Riazor en el que parecía que el rey iba a seguir desnudo y todos íbamos a seguir mirando para otra parte. Es lo que tiene ganar, que todo lo tapa. El Deportivo, que tanto sufrió el curso pasado como local, firma una excelente temporada al amparo de su gente. Hasta esta jornada no había perdido en casa, nadie había encajado menos goles y se había llevado 15 de los 21 puntos en disputa. El guion durante ese trayecto no pocas veces fue el mismo que se podía leer en ese inicio contra el Castellón, una puesta de largo sin chicha, con un equipo incapaz de jugar en el campo del rival, apurado para salir con la pelota desde atrás a pesar de que tampoco el rival fue excesivamente codicioso en la presión.

Y de pronto, un chispazo para que a la luz de una genialidad o de una acción de mérito todo se aclarase con un gol. No es la primera vez que el Deportivo se pone en ventaja en los partidos gracias a su primera llegada clara al área rival. Ayer ocurrió cuando ya había transcurrido más de media hora, un tiempo en el que la gente se tragó, impertérrita y con la clasificación en la mano como coartada, un truño infame. De pronto llegó una presión bien activada, una emboscada que aclaró Mella con un buen primer toque y en la que Stoichkov puso en ventaja a Yeremay ante el séptimo gol de la temporada para el diez deportivista. Puestos a buscar conclusiones alentadoras, allí teníamos una: el equipo no podía tener más con menos. Y como no era la primera vez que sucedía, cabía colegir que estábamos ante algo más que una casualidad, una situación a lo que había que darle valor, algo así como que al líder le llega con aparecer a ratos para dominar la competición.

Pero una hora después el líder ya no era líder y tampoco le bastó con lo que hacía para sacar los puntos ante un Castellón que acabó el partido exuberante. Ya no es aquel equipo con ADN holandés que se destapaba para pillar todo tipo de catarros. Pablo Hernández lo ha matizado y convertido en uno más de la recua de la Hypermotion, plagada de esforzados conjuntos que medran en la tabla en la medida que minimizan errores. Ese es justo el libreto que aplica Antonio Hidalgo en el Deportivo, que saca partido de su brega para impedir las transiciones. Cuando olvida ese credo, y fue lo que pasó justo después de que el Castellón le empatase, lo normal es sufrir. Y perder.

A veces el rival acierta. El Castellón remontó con los goles de dos tipos, Marc Doué y Brignani, que salieron del banquillo y el primer balón que tocaron lo enviaron a la red. Fue algo así como una cuestión de fe. Hernández explicó tras el partido que en el descanso el mensaje que le lanzó a sus chicos fue el de que estaban siendo mejores que el Deportivo y que debían insistir. No debió de ser muy diferente al de otros entrenadores que pasaron antes por Riazor. Sólo que otras veces los blanquiazules encontraron la puntilla. Esta vez no apareció y la aportación de Germán Parreño no fue suficiente para salvar una vez más al equipo.

No se cerró el partido porque en realidad lo extraño fue haber encontrado una llave que lo dejase abierto. No aparecieron los mejores futbolistas del Deportivo, a los que se puede reprochar por ello, pero a los que también cabe disculpar porque apenas tocaron bola. El gol de Yeremay llegó cuando, por ejemplo, Mario Soriano aún no había ensuciado sus botas. Y el crack canario volvió a estar incómodo, desconectado de un equipo al que le costó juntar pases. El juego no fluyó hacia los jugadores más determinantes ni con el empate a cero, ni con la ventaja blanquiazul, ni cuando el marcador exigía andarse con menos fruslerías. Fue justo ahí cuando Hidalgo operó desde el banquillo para desmontar la medular, juntar a Patiño con Soriano en el mediocentro y tratar de girar el partido a su favor. Fue entonces cuando llegaron los últimos sopapos del rival. El entrenador reconoció en su resumen final que no por tener más jugadores cerca del área rival se consigue generar opciones de gol. “No pudimos llevar el balón hacia ellos”, apuntó.

En realidad esa es la moraleja del primer fiasco de la temporada en Riazor, donde los resultados del equipo están por encima del juego de un equipo que tiene claro que para competir por los puestos altos de la tabla le basta con impedir que los partidos sean un correcalles y hacer alguna llamada esporádica al talento. Gana la pizarra, los que hablan de pares y de estructuras, de equilibrios y estabilidades. Es lo que pide una categoría tan cainita como esta en la que siempre a la vuelta de la esquina está presente la posibilidad de sufrir un revolcón. Así está el Deportivo tras el paso del Castellón si se aplica una mirada con las luces de posición. Con un poco más de foco se verá una clasificación con el equipo en puesto de ascenso cuando está cerca de llegarse al ecuador del campeonato. Y si se ponen las luces largas se podría atisbar que el objetivo, que no deja de estar caro como demuestran las victorias de Almería y Santander a domicilio, solo es posible si se encuentra la mezcla justa entre ese controlado rigor que propone Hidalgo y el talento desencorsetado que se aguarda de sus mejores hombres. Para conseguirlo no cabe duda de que un primer paso es evitar paños calientes, reconocer errores y asumir que el equipo, aún con 32 puntos en su casillero tras 17 partidos, debe dar más.

Por eso anima percibir que todas las voces que salieron desde dentro de la caseta tras el partido fueron para reconocer que fueron inferiores al Castellón y que hay que analizar lo sucedido para ponerle remedio. Y urge hacerlo porque, resultados aparte, no es la primera vez que sucede. Y urge hacerlo porque, resultados aparte, no es la primera vez que sucede. La buena noticia es que el equipo, aunque ha perdido el liderato, podrá trabajar todo esto desde puesto de ascenso