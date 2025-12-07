Miguel Loureiro y Camara en una acción del Deportivo-Castellón QUINTANA

Se acabó la racha triunfal del Deportivo ante el Castellón (1-3) después de un encuentro en el que fue por delante en el marcador mucho más tiempo del que mereció, pero en el que se le acabaron viendo las costuras para recibir una dosis de realidad y ceder el liderato.

Puede que por la desapacible tarde de diciembre en Riazor, el mayor espectáculo de la primera parte lo puso el colegiado anteriormente conocido como Orellana Cid, ahora Manuel Jesús Orellana, que completó unos 45 minutos dignos de esos colegiados del barro que llegaban al estadio coruñés a gustarse. Una exhibición de gestos altivos y desafiantes con los jugadores y una curiosa doble vara de medir a la hora de enseñar tarjetas. Por supuesto, en estos casos al Dépor siempre le sale a pagar.

El castigo disciplinario fue solo uno de los dos que recibió el equipo blanquiazul antes del intermedio, sufriendo una y otra vez la pulcritud con el balón del Castellón. El cuadro orellut ha perdido el carisma neerlandés que implantó Schreuder, pero sigue sabiendo muy bien qué hacer con la pelota. Al menos hasta que llega al área. En una contienda en la que ambos entrenadores plantearon un uno para uno a todo el campo, la ventaja fue para el cuadro visitante, mientras los Villares, José Ángel y compañía perseguían sombras a lo largo y ancho del 105 x 68 herculino.

La buena noticia para el Dépor es, al menos en lo que va de temporada, que habitualmente él pega donde otros solo amagan. El Castellón se plantó en el área de Germán en numerosas ocasiones con una ventaja importante para disparar. Pero siempre se hacía de noche. Quagliata y un mayúsculo Loureiro fueron los encargados de apagar incendios aquí y allá después de que, no en pocas oportunidades, los que llevaban la cerilla eran Noubi y Barcia. Tampoco con el balón había soluciones en el bando deportivista, que se encontró un gol de la nada a la media hora después de que Alberto Jiménez tuviera un ataque de optimismo sacando el balón. Stoichkov apretó mientras Soriano le tendía la emboscada obligando a rifarla. Mella estuvo rápido para encontrar al ya establecido como nuevo nueve blanquiazul, que estuvo clarividente para lanzar a Yeremay dentro del área. El canario no perdonó con un remate raso ante la salida en pánico de Matthys.

Cántaros y fuentes

El Dépor dio un paso atrás en la presión tras el descanso, lo que unido a las malas sensaciones que estaba dejando el Castellón a la hora de disputar las segundas jugadas hacía pensar que la sentencia estaba más cerca que el empate. Pero el cuadro deportivista lleva tiempo comprando muchos boletos de lotería a que le cayera un golazo. Y sucedió. La electricidad de Cipenga ya había encendido a los blanquinegros y la enésima pérdida en salida puso la semilla. Acularse en el borde del área permitiéndole a Doué tiempo y espacio hizo el resto. El centrocampista, recién ingresado en el terreno de juego, se cobró la osadía de la retaguardia herculina al pensar que un jugador de Segunda DIvisión no puede poner el balón en la escuadra, aunque sea desde 30 metros, si le dejan.

El encuentro entró entonces en un estado de enajenación mental transitoria en el que Germán Parreño tuvo que volver a ser salvador. Mella se hizo un lío cuando tenía hasta tres opciones y propició una contra que terminó en tres contra uno y el portero. Cuando Camara ya se estaba relamiendo, el guardameta ilicitano sacó una mano abajo para evitar el segundo.

Lejos de poner calma, Hidalgo decidió ceder al caos. Retiró del campo a José Ángel y Villares, para que Patiño y Mario Soriano ocuparan su lugar, al tiempo que juntaba en la punta del ataque a Eddahchouri y Mulattieri. El partido entró entonces en una fase de moneda al aire. Un correcalles que recordó más a enfrentamientos recientes entre ambos. El Dépor tuvo la primera con una galopada de Mella, pero tener cuatro delanteros sobre el campo, o cuarenta, de nada sirve si se marcan entre ellos.

Y de pronto el Castellón encontró la inspiración que le había faltado hasta el momento. En la enésima muestra de endeblez defensiva esta temporada en los balones directos, el italiano Bragnani marcó a los 10 segundos de salir al césped. Lo que le llevó entrar y llegar al área para rematar un saque de esquina llevándose por delante a Quagliata. El conjunto blanquiazul ya estaba en la lona con Germán como único a lo que agarrarse. Pero el meta no puede salvarlos a todos. Después de hacerse de nuevo grande en un mano a mano, el rechace volvió a dejar en evidencia la zaga deportivista, que permitió que Suero recogiera el balón y lo metiera de nuevo al área pequeña para que Cipenga pusiese fin a la racha de victorias, al fortín de Riazor… y al liderato del Dépor. La guinda a una noche para olvidar fue la expulsión de Lucas Noubi por una chilena a la cara de Sienra vía VAR.