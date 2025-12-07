Así lo vivió Riazor | La derrota que estropeó el puente de diciembre

Papa Noel visitó Riazor para el Deportivo-Castellón German Barreiros

En pleno puente de diciembre, con un adelantado Papá Noel paseando por los aledaños de Riazor y mientras cientos de jóvenes (y no tan jóvenes) abrían sobres de cromos cortesía de Legends y Panini, se preparaba la afición deportivista para disfrutar del partido entre el Deportivo y el Castellón. No se veían muchas camisetas blanquiazules por las calles, ya que estaban camufladas entre enormes chaquetas y bufandas como consecuencia de la alerta naranja por vientos costeros que vive este fin de semana A Coruña. Esto no fue un impedimento para que 24.447 aficionados acudieran al estadio a animar al conjunto coruñés con la ilusión de celebrar la octava victoria consecutiva. Aunque no pudo ser.

Apenas diez minutos antes del pitido inicial, o más bien, del que daría paso al minuto de silencio en honor a Isabel Riotorto, madre del delegado del Fabril, la multitud de asientos vacíos hacía pensar que no habría una gran asistencia en Riazor esa fría tarde de domingo. Y sobre todo, porque desde el club pidieron a través de sus redes sociales que todo aquel que pudiera entrara antes para disfrutar en la previa del partido de un DJ y un homenaje al Dépor Genuine, pero muchos optaron por terminarse sus respectivas consumiciones en alguno de los múltiples bares que rodean el estadio y que desde luego presentaban una mejor entrada pocos minutos antes de comenzar el duelo.

Dos aficionados de Deportivo, durante la previa Germán Barreiros

Aún así, la gran mayoría llegaron a tiempo, hubo homenaje y el Dépor Genuine recibió el aplauso y el cariño de todos los presentes, en un día que la entidad coruñesa dedicó, dentro de su iniciativa "Día Dé", a las personas con discapacidad. Cuando ya estaba todo listo para que comenzara a rodar el balón, un problema en la red de la portería de pabellón, defendida en la primera mitad por Matthys, retrasó unos segundos más el inicio del encuentro, hasta que tres minutos después de las 18.30 horas, el Castellón puso la pelota en juego.

Sufrió más de lo que disfrutó la afición blanquiazul durante la primera media hora de juego, y eso que todavía no sabían lo que les quedaba por vivir. Los numerosos acercamientos de un Castellón superior a la portería de Germán Parreño, y alguna que otra decisión arbitral con la que no estaban de acuerdo, les levantó del asiento, aunque más lo hizo Yeremay cuando, haciendo lo que mejor se le da al Deportivo, contragolpear, batió al portero orellut y anotó el primer tanto de la tarde. Y con una sonrisa gracias al canario, y una gran pitada al colegiado, se fueron los seguidores deportivistas al descanso.

El Castellón devuelve Riazor a la tierra (1-3) Más información

Comenzó la segunda parte y el Castellón continuó poniendo tensa a la grada herculina, hasta que Doué empató el encuentro y enmudeció a Riazor durante unos segundos. Pero el silencio duró poco porque Manuel Jesús Orellana volvió a hacerles enfadar tras una amarilla a Jeremy Mellot que consideraban que debía ser de otro color, y el mítico "fuera, fuera" resonó durante varios minutos en las gargantas blanquiazules.

Las cosas se torcieron todavía más cuando Brignani remontó el encuentro. Y más largas aún fueron las caras menos de cinco minutos después tras el tercer tanto de Cipenga. La hinchada local siguió animando, aunque por primera vez durante toda la tarde, los cánticos de los desplazados desde Castellón superaron por unos segundos los de los blanquiazules. No era para menos, su equipo había conseguido que los aficionados del Deportivo vivieran la primera derrota de la temporada en Riazor.