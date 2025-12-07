Antonio Hidalgo: "Ha sido una primera parte igualada y en la segunda, con el gol, hemos ido a mucho peor"

Hidalgo, junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido ante el Ceuta en Riazor Quintana

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, reconoció en rueda de prensa la superioridad del Castellón ante los suyos tras una primera parte "muy igualada". "En la segunda, han sido mejores que nosotros", resumió el técnico catalán sobre la derrota del conjunto blanquiazul que pone fin a una racha de cinco triunfos seguidos en liga.

Valoración. "Ha sido una primera parte muy igualada. Igual que a nosotros nos costaba al emparejar uno contra uno, ellos tampoco estaban nada cómodos. Hemos sido capaces de ponernos por delante. Una vez que hemos recibido el gol en la segunda, hemos ido a mucho peor. En la segunda parte han sido mejores que nosotros. Y cuando lo son, hay que reconocerlo. Con el cambio de Mula (Mulattieri) íbamos a igualar la estructura, pero nos ha costado muchísimo más. No hemos estado nada precisos. El tercero llega con el equipo muy abierto, tratando de arriesgar".

Cambios en el centro del campo. “Teníamos la estructura igualada con el Castellón. Ellos modifican y sacan a Cipenga y ahí estábamos más desajustados. El gol llega justo antes de corregir eso. Entra a balón parado y luego quieres correr más de la cuenta y contra equipos así, te penalizan”.

Dificultades con balón. “El Castellón ha estado muy incómodo también. Son situaciones que los rivales te emparejan. Es cierto que ha habido situaciones de ventaja que podríamos haber jugado mejor. No es sencillo cuando te emparejan. Ha sido una primera parte igualada. En la segunda nos ha costado muchísimo a pesar de haber tenido alguna transición”.

Adiós a la buena racha. "Poner en valor lo que estábamos haciendo, que no era nada sencillo. Nunca quieres que sea en tu casa. Toca levantarse porque nunca quieres que sea en tu casa".

Sin capacidad de respuesta. “Yo creo que ha sido un partido bastante igualado. Hemos tenido una racha que se ve pocas veces. Era importante ganar todo lo que puedas. No hemos estado bien después del gol. Nos han hecho demasiado daño. N hemos podido estructurar un ataque sólido. Alguna transición que no hemos sido capaz de jugarla en condiciones. Toca poner en valor que ha hecho el equipo hasta ahora”.

La posible roja a Mellot. “No la he visto por la tele, pero era una situación que hay un jugador cercano y tiene que interpretar el árbitro. Puede ser una situación muy ventajosa. No sé cuánta distancia hay del central a Giacomo”.

Zaka, el último en salir. “Intentamos buscar las mejores soluciones en cada partido. Necesitábamos las situaciones de última línea que Samuele nos da. Luego, para ir a por el partido, hemos sacado a Zaka. Sabemos lo que nos da y es nuestro goleador. Dependerá del partido”.

El gol a balón parado. “En eso, Brignani es un jugador muy poderoso. Ellos mismos han retrasado el cambio para que saliese. Analizaremos lo que ha sucedido porque había que cambiar la marca, pero son situaciones de partido muy rápidas”.

¿Cambios para mantener el empatar o para ganar? “Queríamos más balón con Patiño en la base con Mario y luego con el cambio de Zaka para ir a por el partido teniendo más gente cerca de área. Pero si tienes más gente cerca de área pero no puedes llevarles el balón... No lo hemos conseguido”.