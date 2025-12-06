Mi cuenta

Las pistas para el Deportivo-Castellón que Antonio Hidalgo dejó en Sabadell

El reparto de minutos de la Copa, con varios habituales sin convocar y otros que viajaron pero no jugaron, perfila ya el once del domingo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/12/2025 04:05
Charli Patiño, pasando el balón en el Sabadell-Deportivo, con Noubi detrás
Charli Patiño, pasando el balón en el Sabadell-Deportivo
Fernando Fernández
Si el objetivo era pasar la eliminatoria de Copa del Rey, mantener la buena dinámica de resultados y salir indemne a nivel físico de la Nova Creu Alta, el Deportivo hizo pleno en la tarde-noche del jueves en Sabadell.

El conjunto herculino superó su segunda eliminatoria copera en la temporada después de 14 años sin conseguirlo, lo hizo logrando su séptima victoria consecutiva en un nuevo partido tan solvente como pragmático y regresó de Cataluña con su plantilla entera, sin demasiados rasguños más allá de los problemas estomacales de Noubi.

Los dos primeros puntos son importantes, pero el último aspecto es clave, teniendo en cuenta que el Dépor disponía de apenas 66 horas de descanso entre el final del partido ante el Sabadell y el inicio del encuentro liguero contra el Castellón (domingo, 18.30 horas). El tiempo es escaso y corre en contra de las piernas de los jugadores blanquiazules.

Rubén López marca el segundo gol del Sabadell-Deportivo

Cristian Herrera invita a otra ronda en Sabadell (0-2)

Más información

Antonio Hidalgo era consciente de que la Copa suma —a nivel económico y en cuanto a premio, pues a Riazor llegará un Primera—, pero el foco colectivo debe seguir en una liga que el equipo comanda. Y por eso diseñó un plan de partido con un once y unas modificaciones previstas claramente condicionadas por el reparto de cargas. Pensando en ganar al Sabadell, pero no a costa de perder opciones contra un rival que llegará el fin de semana a la ciudad herculina en playoff, en medio de una gran racha de resultados y sin haber jugado entre semana, pues cayó eliminado de Copa ya en la primera ronda.

“¿El próximo rival de Copa? Ya pienso en el Castellón. Veníamos preparando su partido a la vez que el del Sabadell. Es una semana de mucho trabajo. Es un rival muy duro, en buena dinámica. Debemos descansar para afrontar el partido”, explicaba el preparador deportivista al término del choque en la Nova Creu Alta, tras dar valor al triunfo de sus pupilos contra el equipo de su corazón.

El staff del Deportivo debía conjugar las rotaciones en su justa medida y el plan no solo salió, sino que ofreció evidentes pistas sobre el once que el cuerpo técnico planea de cara al partido del domingo frente al conjunto 'orellut'.

Tres en casa

El Deportivo acudió a Sabadell con prácticamente todo su arsenal, pero Antonio Hidalgo dejó en A Coruña a tres futbolistas para priorizar su descanso. Fueron el capitán Diego Villares, el lateral Giacomo Quagliata y el central Arnau Comas.

El primero de ellos ya fue suplente por primera vez en liga el pasado sábado en Albacete, tras levantarse la mañana del partido afectado por un virus. El vilalbés acabó jugando los últimos minutos, pero Hidalgo apostó por no hacerle viajar a Cataluña para que terminase de reponerse.

Mientras, Quagliata ya se quedó fuera de la lista de Copa en la primera ronda. El italiano arrastraba unas molestias en la cadera que no le han impedido estar presente cada fin de semana en el once, pero con las que ha tenido que lidiar. Desde Zaragoza acumulaba cinco encuentros seguidos jugándolo todo y se aproxima a la barrera de los 1.000 minutos. Con Sergio Escudero todavía lesionado, cualquier prudencia con el siciliano es poca.

Menos carga lleva Arnau Comas, aunque el central no terminaba de tener continuidad física ni en la pretemporada, ni en las primeras jornadas de competición —tuvo que pedir el cambio alguna vez—. Por ello, después de más de 360 minutos disputados en las últimas cinco semanas —en las que también estuvo afectado por el virus—, Hidalgo le dio pausa.

Después de quedarse en A Coruña, todos ellos apuntan al once para el domingo.

Varios sin minutos

También apuntan a titulares los futbolistas que viajaron a Sabadell para vivir el partido desde el banquillo o únicamente jugar pocos minutos.

En ese primer pelotón entran, además de Germán Parreño, José Ángel Jurado, Yeremay Hernández y Stoichkov. El cancerbero, el mediocentro y el extremo vienen siendo muy habituales en los planes de Hidalgo. Menos lo era el atacante andaluz, aunque su actuación en Albacete como ‘9’ ha convencido tanto que apunta a titular de nuevo. 

Stoichkov, intentando rematar un centro con la oposición de Pepe Sánchez

El duelo sin arietes lo ganó Stoichkov

Más información

Stoichkov le ha ganado la partida a Eddahchouri y Mulattieri, que en Sabadell formaron juntos de inicio por primera vez. Ninguno completó el partido, pero tampoco apuntan a repetir en el once el domingo.

Mientras, Dani Barcia, David Mella y Mario Soriano sí tuvieron minutos, aunque entrando desde el banquillo y sin una carga excesiva que preocupe de cara al duelo contra el Castellón.

Carga para Patiño

Más carga tuvo Charlie Patiño, que después de jugar de inicio en el Carlos Belmonte volvió a repetir como titular en Sabadell. Además, completando todo el partido.

Charlie Patiño, protegiendo el balón ante Aguado en el Albacete-Deportivo

Y por Acción de Gracias, Patiño

Más información

Esos 90 minutos le apartan, con casi total probabilidad, del once contra el Castellón a pesar del buen encuentro que realizó en Albacete. El retorno de Villares y el notable nivel de los otros centrocampistas hacían que la duda sobre la continuidad del británico estuviese en el aire, pero la Copa dejó, una vez más, pistas para la liga.

