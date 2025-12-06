Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en la sala de prensa de Abegondo en la previa del partido ante el Castellón y desgranó aspectos del equipo como la situación de los jugadores que acumulan más minutos, sus impresiones tras lograr el pase de ronda en la Copa del Rey o la idea del encuentro que dibuja en su cabeza de cara al choque de este domingo.

A la tercera ronda copera. "Pasar de ronda es una alegría tremenda por la ilusión de seguir en esa competición, que pueda venir un equipo de Primera, el llegar a tercera ronda, que hacía mucho tiempo que no se daba. Encantados de que las cosas fuesen así bien. Toca recuperar de la mejor manera posible a los que más minutos tuvieron y preparar de la mejor manera posible el partido contra el Castellón".

¿Posible rival el Celta?. "Estoy muy contento por pasar de ronda y cualquier equipo que venga será complicado. Es una alegría para nosotros, traer un equipo de Primera, con la dificultad que tienen todos y esperando a ver quién nos toca".

¿Cómo está Loureiro? (muchos minutos en Copa y en Liga). "En la parte de atrás tenemos muchas situaciones, falta de efectivos, con más efectivos Loureiro podría haber descansado más. Él está encantado de jugar todos los días (risas). He tenido tres días para recuperarse".

¿Qué partido espera contra el Castellón?. "Un encuentro de máxima dificultad, como todos los de la categoría. Viene trabajando de una manera muy marcada, con un fútbol muy ofensivo, con muchas variantes. Habrá que estar alerta a todas las posibilidades. Cuentan con jugadores con talento, han matizado el juego sin balón, lo que les da más estabilidad. Nos pueden poner en problemas, tienen mucho potencial y seguro que veremos un buen partido".

¿En qué han cambiado con respecto a cómo eran antes?. "Lo que tenemos claro es que va a poner mucha gente en última línea, con amplitud al tener gente por fuera y también con gente por dentro atacando los espacios. No con tanta gente no como hacían antes, le han dado una vuelta de tuerca, pero cuentan con jugadores de talento y desequilibrantes en el uno contra uno. Veremos qué matices va a introducir Pablo (Hernández, el técnico del Castellón) en el once".

Los jugadores que lo hacen bien en la Copa y sus opciones de jugar en la liga. "Hay veces que no hablamos lo suficiente de la importancia de las plantillas. Le doy mucho valor a Cristian (Herrera) no es fácil aceptar el rol que tiene. Empuja mucho desde dentro, es muy necesario, él quiere jugar todos los minutos, tanto él como Rubén (López), como Eric (Puerto), empujan. También la gente que tenía minutos y ahora juega menos sigue empujando. A veces solo vemos a la gente que participa los domingos pero los objetivos se consiguen con gente como Cris o como Rubén. Cada minuto que les doy lo reciben como buenos profesionales que son. Son jugadores de la plantilla que pueden participar en cualquier momento".

Enfermería. "En otro día en copa podíamos hacer tenido un plan diferente, pero Lucas (Noubi) no se encontraba bien, hoy está mejor. Siguen de baja 'Escu' y Ximo, Luismi empieza a evolucionar bien. Bachmann cada vez mejor, pero hay que ir paso a paso y con tranquilidad. Hay que ver los tiempos que marca esa rodilla".

¿Se descarta acudir al mercado a por un lateral derecho?. "Vamos a ver la recuperación de Ximo. Él está haciendo todo lo posible para estar cuanto antes. Veremos las situaciones y las posibilidades para incorporar alguna pieza a la parte de atrás y las opciones que tenemos".

Yeremay y su mejoría a nivel físico. " Se nota en la madurez del futbolista, hemos incidido en ese trabajo. Rober (Cabellud, el preparador físico) está haciendo mucho hincapié en que cuanto mejor estás físicamente más diferencial puedes ser. Necesitamos de la implicación de todo el mundo, él lo hace, nos da mucho en muchos ámbitos. El estar juntos, el poder robar más alto para que cuando le llegue el balón a él pueda ser lo diferencial que está siendo. Tenemos un jugador de primer nivel y estoy encantado con su madurez".

Racha: "No lo veo eso, en el día a día (la autocomplacencia) y a partir de ahí humildad y respeto a la categoría. Nos viene un rival con potencial, a partir de ahí la exigencia es máxima del club. Lo demostramos en Sabadell, con gente de la cantera dando ese plus, la competencia que hay dentro de la plantilla cuando ponemos a uno u a otro hace que todo el mundo esté en alerta y seguir compitiendo cada partido con la dificultad que tiene".

¿'Mula' y 'Zaka' juntos?. " Tenemos muchos recursos arriba y variantes y todos no caben a la vez, pero todo el mundo están dando su mejor versión y estamos intentando ayudarles para que en sus mejores virtudes nos ayuden mucho y que se den cuenta de que no viven solo del gol. Salió Bil y fue una alegría, tiene mucha competencia para poder jugar más. Tenemos recursos y los usaremos en función del rival".