El Dépor, verdugo de los equipos crecidos

Yeremay, atacante del Dépor, supera a Jacobo González, jugador del Córdoba, en el Nuevo Arcángel Fernando Fernández

El Deportivo recibe en Riazor a un Castellón en su mejor momento de la temporada. Llega con cinco jornadas sin perder, trece puntos de los últimos quince posibles y defendiendo una plaza de playoff de la que se adueñó en la pasada jornada. El equipo de Pablo Hernández se suma a la lista de rivales que se han cruzado con el Dépor en plena ola de confianza. Y los precedentes dicen que el conjunto coruñés es un auténtico ‘matarrachas’, acostumbrado este curso a bajarle el pulso a quienes aterrizan crecidos en el calendario.

El Dépor, que también encadena su mejor racha en la presente temporada, con cinco victorias ligueras consecutivas, ha logrado tumbar a los adversarios que llegaron en mejor dinámica a su encuentro. Si se toman como referencia los cinco encuentros previos, los equipos con mejor porcentaje de puntos sumados en esos compromisos anteriores a la cita frente al Dépor acabaron mordiendo el polvo ante el equipo de Antonio Hidalgo.

El ejemplo más reciente es el Córdoba. Hace unas semanas, el Deportivo visitó el Nuevo Arcángel para medirse al conjunto de Iván Ania, que acumulaba cuatro victorias y un empate en las cinco citas anteriores. Su buena dinámica no se reducía solo a esas jornadas, ya que el Córdoba sumaba ocho partidos consecutivos sin perder. No enlazaba una racha así en Segunda desde la temporada 2007-08, en la primera etapa de Paco Jémez en el banquillo blanquiverde.

Y aun así, incluso sin firmar un encuentro especialmente brillante, el Dépor encontró la manera de romperle la serie. El Córdoba apretó arriba, forzó errores y desconectó algunas de las mejores virtudes del Deportivo. El 0-0 al descanso reflejó ese escenario. Pero en la segunda parte, en una de las pocas jugadas en campo rival con algo de pausa, Luismi Cruz y Yeremay conectaron, y el canario sacó una asistencia de fantasía —con caño incluido— para que Quagliata conectase un trallazo directo a la escuadra.

El Córdoba empataría poco después, aunque la respuesta deportivista fue casi inmediata. Penalti de Rubén Alves sobre Zakaria Eddahchouri, expulsión local y 1-2 de Yeremay con un lanzamiento a lo Panenka. Paradójicamente, con un jugador más, el Deportivo sufrió lo indecible en los últimos minutos. Resistió y acabó rematando la faena con un gol de Mella en el añadido. Racha cortada.

No era la primera vez que esto sucedía. También pasó en Riazor en el duelo ante el Huesca de Sergi Guilló. El técnico ilicitano, despedido dos meses después, visitó A Coruña en plena ola de resultados después de un gran inicio de temporada. El duelo se disputó en la jornada 6, con los altoaragoneses sumando diez puntos de quince: tres victorias, un empate y una derrota. Solamente el Córdoba —y ahora el Castellón— había llegado al encuentro contra el Deportivo con un mejor registro en los cinco compromisos previos.

El resultado es de sobra conocido. El Dépor aprovechó los errores del Huesca y firmó uno de sus partidos más solventes del año con un 4-0 sin paliativos. Mella, con un doblete, lideró un choque que había comenzado con un gol en propia puerta de Álvaro Carrillo, especialmente errático durante todo el encuentro, y que terminó con la sentencia de Eddahchouri.

El Sporting era líder

Hay otro precedente de equipo que después de coger vuelo, aterrizó de forma abrupta al encarar el partido contra el Dépor: el Sporting de Gijón. No permite una comparación directa con Córdoba y Huesca porque se jugó en la jornada 4, sin poder comparar de la misma forma los cinco encuentros previos, pero aun así el Sporting de Asier Garitano también llegó lanzado. Líder de Segunda, con tres victorias seguidas y nueve de nueve posibles.

En aquel encuentro el guion fue distinto al de los partidos ante el Córdoba y el Huesca. El Dépor dominó, jugó mucho tiempo en campo rival ante un equipo muy replegado y encontró el premio en el tiempo añadido, con una volea del central Dani Barcia después de un rechace en una acción a balón parado.

Córdoba, Huesca y Sporting son los equipos que llegaban con el mejor porcentaje de puntos sumados en sus partidos más recientes antes del cruce con el Deportivo. Y ahora el Castellón se añade a ese grupo. Los precedentes apuntan a que el Dépor se activa especialmente ante rivales que llegan enrachados, con el pecho hinchado.

La otra cara de la moneda

Como contrapunto, conviene recordar las dos únicas derrotas blanquiazules en esta Liga. Ambas fueron ante equipos que se presentaban en plena depresión de resultados: Racing de Santander y, sobre todo, Málaga. El conjunto malaguista solo había sumado un punto en las cinco jornadas previas al duelo y el técnico Sergio Pellicer –que fue destituido recientemente– se encontraba en el alambre. Sin embargo, el Dépor se llevó un buen revolcón con un 3-0 en La Rosaleda que reanimó ligeramente al Málaga.

Por su parte, el Racing de Santander, colíder igualado a puntos con el Deportivo, también estaba en su peor tramo del curso cuando recibió al equipo de Antonio Hidalgo. Tres derrotas, un empate y una victoria en sus cinco compromisos anteriores. Aun así, los cántabros se impusieron por 2-1 en El Sardinero con un tanto de Facu González y otro de Jéremy Arévalo.

El fútbol no es una ciencia exacta y el Dépor parece empeñado esta temporada en confirmarlo con una dualidad llamativa, ya que resucita a equipos en horas bajas, pero castiga con dureza a quienes se presentan en volandas. El Castellón será el siguiente examen para comprobar si la teoría sigue vigente o si el conjunto de Pablo Hernández logra romper también la particularidad que el Deportivo ha impuesto esta temporada.