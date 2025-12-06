Deportivo-Castellón: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 17 de Segunda División

Celebración de un gol de jugadores del Castellón CD Castellón

El Deportivo-Castellón vuelve a poner en juego el liderato para el equipo blanquiazul, que buscará este domingo desde las 18.30 horas en Riazor la sexta victoria consecutiva en Segunda División. Antonio Hidalgo tendrá que hilar fino con los descansos después del partido de Copa del pasado jueves en Sabadell, más teniendo en cuenta que su rival llega totalmente descansado al no haber competido entre semana.

Cuando se juega el Deportivo-Castellón

El Deportivo-Castellón de la jornada 17 de Segunda División se disputa en el estadio de Riazor este domingo 7 de diciembre desde las 18.30 horas.

Dónde puedo ver en TV y online el Deportivo-Castellón

El Deportivo-Castellón podrá verse en el canal LaLiga TV Hypermotion (M56 O119, en DAZN, en Orange Fútbol 2 (108) y en LaLiga TV M2.

Dónde seguir el Castellón-Deportivo

Si quieres seguir el partido minuto a minuto, puedes conectar con el directo de DXT Campeón, en el que contaremos el partido al detalle. Además, al finalizar tendrás a tu disposición la crónica y la mejor cobertura con las reacciones de los protagonistas.