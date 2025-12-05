Vera Martínez celebra la actuación de Cristian Herrera ante el Sabadell: "Te admiro, orgullosa de ti"

Cristian Herrera, celebrando su gol en Sabadell Fernando Fernández

Cristian Herrera fue uno de los protagonistas del triunfo del Deportivo ante el Sabadell este jueves en el partido de Copa del Rey. El canario se estrenó como capitán en la Nova Creu Alta y respondió a la confianza de Hidalgo y de sus compañeros de vestuario marcando y asistiendo en el 0-2 que permitió avanzar de ronda. Probablemente haya recibido muchas felicitaciones en las últimas horas, aunque pocas le habrán reconfortado más que la que públicamente hizo Vera Martínez, jugadora del Dépor femenino.

El jugador canario y la central blanquiazul ya se dejaron ver juntos en las redes sociales el pasado verano, durante las vacaciones que ambos compartieron en Cantabria. En esta ocasión, Vera utilizó su Instagram para celebrar el buen partido de Herrera: "Te admiro💙 Orgullosa de ti".

Mensaje de Vera Martínez a Cristian Herrera tras su partido en Copa

No son los únicos elogios que ha recibido el atacante, del que tanto sus compañeros como Antonio Hidalgo siempre han destacado su gran comportamiento y profesionalidad en el día a día. Con actuaciones como la de la Nova Creu Alta, su intención es ahora dar el siguiente paso y contar más sobre el césped, donde hasta ahora apenas suma 67 minutos en Liga.

Un jugador del Dépor y una jugadora del Dépor Abanca disfrutan juntos de sus vacaciones Más información

También busca más participación Vera, cuyo rol en el Dépor femenino ha dado un giro. La temporada pasada lo jugó prácticamente todo, pero una lesión en pretemporada le ha costado un inicio lento y continúa buscando su mejor versión.